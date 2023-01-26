Худеем вкусно: диетический салат с курицей и капустой

Сытный и легкий салат станет хорошим дополнением к ограниченному меню для тех, кто на диете.

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Вопрос "Что же такого съесть, чтобы похудеть?" мучает многих, однако диета совершенно не значит совсем уж суровые ограничения в еде. Например, куриный салат с пекинской капустой разнообразит скудное меню и порадует тех, кто долго не может без мяса. Добавим, что его калорийность всего 100 ккал, что не ударит по фигуре. Как приготовить это блюдо, рассказала кулинарный блогер Кристина Азизян.

Диетический салат

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 200-300 гр;

Куриная грудка (отварная) – 200-300 гр;

Свежий огурец – 1-2 шт;

Нут (отварной или консервированный) – 100 гр;

Консервированная кукуруза без сахара – 100 гр;

Яйца, сваренные вкрутую, – 2 шт;

Зелень замороженная или свежая : укроп, петрушка, зеленый лук. Зелень можно добавить в заправку.

Для заправки:

Греческий йогурт или сметана (не больше 10% жирности) – 200 гр;

Горчица обычная или зернистая – 1 ч. л (или 1 ст. л);

Сок половины лимона;

Соль, черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Отваренную куриную грудку порвать на волокна, яйца очистить от скорлупы и порезать кубиками. Огурец тоже порезать мелкими кубиками или на полоски.

В глубокой миске смешать все ингредиенты. Приготовить заправку, смешав все ингредиенты. Салат посолить, поперчить, добавить заправку и еще раз хорошо перемешать.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить вкусный грузинский салат.