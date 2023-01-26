Худнемо смачно: дієтичний салат із куркою та капустою

Поживний і легкий салат стане гарним доповненням до обмеженого меню для тих, хто на дієті.

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Питання: "Що ж такого з'їсти, щоб схуднути?" — мучить багатьох, проте дієта зовсім не означає зовсім серйозні обмеження в їжі. Наприклад, курячий салат із пекінською капустою урізноманітнює мізерне меню та порадує тих, хто довго не може без м'яса. Додамо, що його калорійність лише 100 ккал, що не вдарить по фігурі. Як приготувати цю страву, розповіла кулінарна блогерка Крістіна Азізян.

Дієтичний салат

Складові:

Пекінська капуста — 200-300 гр;

Куряча грудкиа(відварена) — 200-300 гр;

Свіжий огірок — 1-2 шт.;

Нут (відварений чи консервований) — 100 гр;

Консервована кукурудза без цукру — 100 гр;

Яйця, зварені круто, — 2 шт.;

Зелень заморожена або свіжа: кріп, петрушка, зелена цибуля. Зелень можна додати до заправки.

Для заправки:

Грецький йогурт або сметана (не більше 10% жирності) — 200 гр;

Гірчиця звичайна чи в зернах — 1 ч.л. (або 1 ст.л.);

Сік половини лимона;

Сіль, чорний мелений перець до смаку.

Спосіб приготування:

Відварену курячу грудку порвати на волокна, яйця очистити від шкаралупи та нарізати кубиками. Огірок теж порізати дрібними кубиками чи смужками.

У глибокій мисці змішати всі інгредієнти. Приготувати заправку змішавши всі інгредієнти. Салат посолити, поперчити, додати заправку та ще раз добре перемішати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати смачний грузинський салат.