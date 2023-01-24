Простий і смачний грузинський салат (відео)
Для приготування салату використовують запечені овочі.
Грузинська кухня користується любов'ю в українців завдяки тому, що страви поживні, пікантні та дуже апетитні. Тим, хто хоче привнести у своє меню різноманітність, рекомендуємо приготувати смачний грузинський салат за рецептом, запропонованим відомою українською кулінарною блогеркою Валерією Велігурою.
Грузинський салат
Інгредієнти:
- куряча грудка — половина;
- баклажани — 2 шт;
- солодкий перець — 2 шт.;
- маленькі помідори — 4 шт.;
- пучок кінзи;
- волоські горіхи — 50 г;
- фіолетова цибуля — 1 шт;
- оцет — 1 ст. л.
Для заправки:
- сіль;
- перець;
- хмелі-сунелі — 1 ч. л;
- бальзамічний оцет чи соус — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Баклажани і перець помити, наколоти вилкою і запекти в духовці за температури 200 градусів одну годину. Цибулю дрібно нарізати, залити оцтом і залишити маринуватися на 15 хвилин.
Курячу грудку відварити до готовності в підсоленій воді. Готові баклажани очистити від шкірки, нарізати кубиками, перець очистити і порізати на шматочки. Куряче м'ясо порвати руками на волокна. Горіхи дрібно порубати.
Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, перемішати, додати мариновану цибулю, зелень, спеції, сіль, заправити і знову все перемішати.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати гарний та апетитний салат "Айстри".