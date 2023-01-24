Простий і смачний грузинський салат (відео)

Для приготування салату використовують запечені овочі.

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Грузинська кухня користується любов'ю в українців завдяки тому, що страви поживні, пікантні та дуже апетитні. Тим, хто хоче привнести у своє меню різноманітність, рекомендуємо приготувати смачний грузинський салат за рецептом, запропонованим відомою українською кулінарною блогеркою Валерією Велігурою.

Грузинський салат

Інгредієнти:

куряча грудка — половина;

баклажани — 2 шт;

солодкий перець — 2 шт.;

маленькі помідори — 4 шт.;

пучок кінзи;

волоські горіхи — 50 г;

фіолетова цибуля — 1 шт;

оцет — 1 ст. л.

Для заправки:

сіль;

перець;

хмелі-сунелі — 1 ч. л;

бальзамічний оцет чи соус — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани і перець помити, наколоти вилкою і запекти в духовці за температури 200 градусів одну годину. Цибулю дрібно нарізати, залити оцтом і залишити маринуватися на 15 хвилин.

Курячу грудку відварити до готовності в підсоленій воді. Готові баклажани очистити від шкірки, нарізати кубиками, перець очистити і порізати на шматочки. Куряче м'ясо порвати руками на волокна. Горіхи дрібно порубати.

Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, перемішати, додати мариновану цибулю, зелень, спеції, сіль, заправити і знову все перемішати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати гарний та апетитний салат "Айстри".