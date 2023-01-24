Простой и вкусный грузинский салат (видео)

Для приготовления салата используются запеченные овощи.

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Грузинская кухня пользуется любовью у украинцев благодаря тому, что блюда сытные, пикантные и очень аппетитные. Тем, кто хочет привнести в свое меню разнообразие, рекомендуем приготовить вкусный грузинский салат по рецепту, предложенному известным украинским кулинарным блогером Валерией Велигурой.

Грузинский салат

Ингредиенты:

Куриная грудка – половина;

Баклажаны – 2 шт;

Сладкий перец – 2 шт;

Маленькие помидоры – 4 шт;

Пучок кинзы;

Грецкие орехи – 50 гр;

Фиолетовый лук – 1 шт;

Уксус – 1 ст. л.

Для заправки:

Соль;

Перец;

Хмели-сунели – 1 ч. л;

Бальзамический уксус или соус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажаны и перец помыть, наколоть вилкой и запечь в духовке при температуре 200 градусов один час. Лук мелко порезать, залить уксусом и оставить мариноваться на 15 минут.

Куриную грудку отварить до готовности в подсоленной воде. Готовые баклажаны очистить от кожуры, порезать кубиками, перец очистить и порезать на кусочки. Куриное мясо порвать руками на волокна. Орехи мелко порубить.

Все ингредиенты сложить в глубокую миску, перемешать, добавить маринованный лук, зелень, специи, соль, заправить и снова все перемешать.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить красивый и аппетитный салат "Астры".