Простой и вкусный грузинский салат (видео)
Для приготовления салата используются запеченные овощи.
Грузинская кухня пользуется любовью у украинцев благодаря тому, что блюда сытные, пикантные и очень аппетитные. Тем, кто хочет привнести в свое меню разнообразие, рекомендуем приготовить вкусный грузинский салат по рецепту, предложенному известным украинским кулинарным блогером Валерией Велигурой.
Грузинский салат
Ингредиенты:
- Куриная грудка – половина;
- Баклажаны – 2 шт;
- Сладкий перец – 2 шт;
- Маленькие помидоры – 4 шт;
- Пучок кинзы;
- Грецкие орехи – 50 гр;
- Фиолетовый лук – 1 шт;
- Уксус – 1 ст. л.
Для заправки:
- Соль;
- Перец;
- Хмели-сунели – 1 ч. л;
- Бальзамический уксус или соус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Баклажаны и перец помыть, наколоть вилкой и запечь в духовке при температуре 200 градусов один час. Лук мелко порезать, залить уксусом и оставить мариноваться на 15 минут.
Куриную грудку отварить до готовности в подсоленной воде. Готовые баклажаны очистить от кожуры, порезать кубиками, перец очистить и порезать на кусочки. Куриное мясо порвать руками на волокна. Орехи мелко порубить.
Все ингредиенты сложить в глубокую миску, перемешать, добавить маринованный лук, зелень, специи, соль, заправить и снова все перемешать.
Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить красивый и аппетитный салат "Астры".