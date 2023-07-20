Старинный украинский рецепт: как приготовить бурышник – оригинальный хлебец из картофеля

Название этого блюда различается от региона к региону, но рецепт все тот же.

Если вам нравится украинская кухня и новые блюда, то вам стоит приготовить бурышник. Это хлебцы из картофеля и кукурузной муки. Название его походит от слова "бурешка", так в Восточных Карпатах называют картофель.

Готовится это блюдо очень просто, а вкус вас точно удивит. Рецептом поделились в сообществе "Їжакультура", где исследуют кулинарные традиции Украины и пробуют новые блюда.

Бурышник

Ингредиенты:

800 г вареного картофеля (лучше брать картофель неводянистых сортов, желтый);

2 куриных яйца;

160 г кукурузной муки;

100 г кукурузной крупы грубого помола;

щепотка соли.

Картошку помойте и почистите. Нарежьте на четвертинки и сварите в слегка подсоленной воде. С вареного картофеля слейте воду, а картофель откиньте на сито и оставьте, чтобы сошла вся лишняя влага. Затем перетрите картофель через сито, но не используйте блендер, иначе консистенция получится слишком тягучей.

В картофельное пюре добавьте яйца, соль и кукурузную муку, хорошо вымесите тесто и разделите на три части.

Сформируйте буханки граммов по 300. Они должны быть слегка приплюснутыми, высотой до 2 см.

Каждую буханку посыпайте кукурузной крупой со всех сторон.

А далее у вас есть два варианта. Вы можете обжарить каждый хлебец с обеих сторон на чугунной сковороде в большом количестве смальца или растительного масла.

Или же вы можете испечь бурышники в духовке, разогретой до 180 градусов. Это займет около 30 минут. А потом все равно поджарьте на сковороде около десяти минут на среднем огне.

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