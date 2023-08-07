Суши в огурце: как приготовить привычное блюдо необычным способом (видео)
Изюминка блюда – его необычное оформление.
Традиционное суши представляет собой маленькие лепешки с рисом и морепродуктами, которые изготавливаются руками. Блюдо японской кухни очень полюбилось украинцам, а благодаря смекалке и фантазии хозяек, приобрело очень разные формы: от ленивых суши до суши-торта. Блогер Кристина предлагает еще один необычный рецепт суши – в огурце. С виду они мало чем напоминают суши, однако на вкус получаются не менее интересными.
Суши в огурце
Ингредиенты:
- рис круглозеристый – 150 гр;
- вода – 175 гр;
- рисовый уксус – 1 ст. л;
- чипсы нори – 5 гр (1 упаковка);
- творожный сыр;
- крабовые палочки;
- майонез;
- соус шрирача;
- слабосоленая красная рыба.
Способ приготовления.
Рис отварить. Как это правильно сделать, Фокус уже рассказывал. Заправить готовый рис рисовым уксусом и добавить нори. Перемешать все, как показано на видео.
Огурец разрезать вдоль пополам, убрать сердцевину, сделав "лодочку". Заполнить ее рисом, смазать сверху сыром, выложить на него крабовые палочки и рыбу. Получается очень вкусно, а необычный внешний вид блюда удивит ваших гостей.
Ранее Фокус писал, как приготовить суши-салат быстро и без лишних хлопот.