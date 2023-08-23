Чашушули: как приготовить вкуснейшее мясное блюдо грузинской кухни

Говядина или телятина, приготовлденные по этому рецепту, получаются очень нежными и буквально тают во рту.

Чашушули – одно из основных мясных блюд грузинской кухни. Это говядина или телятина, которая сначала обжаривается, а затем тушится с луком, помидорами и перцем продолжительное время. Мясо получается невероятно нежным, а подают его с лепешками, без гарнира. Если не знаете, чем порадовать близких на обед, ужин или на праздник, рекомендуем попробовать чашушули. Как его сделать, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Чашушули

Ингредиенты:

говядина – 500 гр;

лук – 2 шт;

болгарский перец – 2 шт;

помидоры – 3-4 шт;

чеснок – 5 зубчиков;

перец чили – по вкусу;

соль, черный перец, хмели-сунели – по вкусу;

сливочное масло – 10 гр.

Способ приготовления:

Мясо помыть, удалить, если есть, пленку и прожилки. Нарезать его кубиками, обжарить на масле, посолить. Как только на мясе начнет появляться корочка, добавить лук, обжарить, добавить сливочное масло и болгарский перец, и дальше обжаривать.

Помидоры очистить от кожуры. Чтобы легче было это сделать, можно ошпарить их кипятком. Почищенные помидоры нарезать кубиками, добавить к мясу, туда же – перец и хмели-сунели. Все перемешать, залить кипятком и оставить тушиться под крышкой 40 минут. За пять минут до готовности добавить чеснок.

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