Аппетитно и очень красиво: рецепт блинного торта со вкусом шоколадного пломбира (видео)
Оригинальное оформление делает этот десерт похожим на большую розу.
Тонкие ажурные блинчики – лучшее начало дня или отличный вариант для полдника. Сегодня мы предлагаем приготовить не просто блинчики, а настоящий блинный торт со вкусом шоколадного пломбира, своим рецептом которого поделилась кулинарный блогер Анна, автор канала Anny Cooking.Он получается не только невероятно вкусным, но и поражает своим оформлением.
Блинный торт
Ингредиенты на торт диаметром 18 см:
- яйца – 4 шт;
- сахар – 60 гр;
- ваниль;
- соль – щепотка;
- мука – 200 гр;
- какао – 20 гр;
- молоко – 600 мл;
- растопленное сливочное масло – 70 гр.
Для крема:
- сливки (от 33% жирности) – 350 мл;
- шоколадная паста – 1,5 ст. л;
- крем-сыр – приблизительно 150 гр.
Способ приготовления:
В глубокой посуде смешать яйца, соль, сахар, ваниль, просеянную и смешанную с какао муку, понемногу влить молоко. Все размешать, чтобы не было комочков, после чего ввести растопленное сливочное масло. На выходе получится жидкое тесто.
Блинчики обжарить на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
Далее готовим крем. Для этого взбить очень холодные сливки до стойких пиков, добавить шоколадную пасту и снова взбить. Чтобы крем был более стойким, добавить к нему крем-сыр.
Следующий этап – формирование торта. Каждый блин смазать столовой ложкой крема, на него положить следующий, оформить, как показано на видео. В результате получается торт, который имеет вид большой розы.
Надеть на торт кольцо и поставить в холодильник на три-четыре часа. Перед подачей посыпать какао.
Ранее Фокус писал, как приготовить ажурные блинчики.