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Аппетитно и очень красиво: рецепт блинного торта со вкусом шоколадного пломбира (видео)

Оксана Ханас
Фото: anny.cooking

Оригинальное оформление делает этот десерт похожим на большую розу.

Тонкие ажурные блинчики – лучшее начало дня или отличный вариант для полдника. Сегодня мы предлагаем приготовить не просто блинчики, а настоящий блинный торт со вкусом шоколадного пломбира, своим рецептом которого поделилась кулинарный блогер Анна, автор канала Anny Cooking.Он получается не только невероятно вкусным, но и поражает своим оформлением.

Блинный торт

Ингредиенты на торт диаметром 18 см:

  • яйца – 4 шт;
  • сахар – 60 гр;
  • ваниль;
  • соль – щепотка;
  • мука – 200 гр;
  • какао – 20 гр;
  • молоко – 600 мл;
  • растопленное сливочное масло – 70 гр.

Для крема:

  • сливки (от 33% жирности) – 350 мл;
  • шоколадная паста – 1,5 ст. л;
  • крем-сыр – приблизительно 150 гр.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать яйца, соль, сахар, ваниль, просеянную и смешанную с какао муку, понемногу влить молоко. Все размешать, чтобы не было комочков, после чего ввести растопленное сливочное масло. На выходе получится жидкое тесто.

Блинчики обжарить на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Далее готовим крем. Для этого взбить очень холодные сливки до стойких пиков, добавить шоколадную пасту и снова взбить. Чтобы крем был более стойким, добавить к нему крем-сыр.

Следующий этап – формирование торта. Каждый блин смазать столовой ложкой крема, на него положить следующий, оформить, как показано на видео. В результате получается торт, который имеет вид большой розы.

Надеть на торт кольцо и поставить в холодильник на три-четыре часа. Перед подачей посыпать какао.

Ранее Фокус писал, как приготовить ажурные блинчики.