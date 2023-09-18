Аппетитно и очень красиво: рецепт блинного торта со вкусом шоколадного пломбира (видео)

Оригинальное оформление делает этот десерт похожим на большую розу.

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Тонкие ажурные блинчики – лучшее начало дня или отличный вариант для полдника. Сегодня мы предлагаем приготовить не просто блинчики, а настоящий блинный торт со вкусом шоколадного пломбира, своим рецептом которого поделилась кулинарный блогер Анна, автор канала Anny Cooking.Он получается не только невероятно вкусным, но и поражает своим оформлением.

Блинный торт

Ингредиенты на торт диаметром 18 см:

яйца – 4 шт;

сахар – 60 гр;

ваниль;

соль – щепотка;

мука – 200 гр;

какао – 20 гр;

молоко – 600 мл;

растопленное сливочное масло – 70 гр.

Для крема:

сливки (от 33% жирности) – 350 мл;

шоколадная паста – 1,5 ст. л;

крем-сыр – приблизительно 150 гр.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать яйца, соль, сахар, ваниль, просеянную и смешанную с какао муку, понемногу влить молоко. Все размешать, чтобы не было комочков, после чего ввести растопленное сливочное масло. На выходе получится жидкое тесто.

Блинчики обжарить на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Далее готовим крем. Для этого взбить очень холодные сливки до стойких пиков, добавить шоколадную пасту и снова взбить. Чтобы крем был более стойким, добавить к нему крем-сыр.

Следующий этап – формирование торта. Каждый блин смазать столовой ложкой крема, на него положить следующий, оформить, как показано на видео. В результате получается торт, который имеет вид большой розы.

Надеть на торт кольцо и поставить в холодильник на три-четыре часа. Перед подачей посыпать какао.

Ранее Фокус писал, как приготовить ажурные блинчики.