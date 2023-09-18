Апетитно і дуже красиво: рецепт млинцевого торта зі смаком шоколадного пломбіру (відео)

Оригінальне оформлення робить цей десерт схожим на велику троянду.

Related video

Тонкі ажурні млинці — найкращий початок дня або чудовий варіант для полудня. Сьогодні ми пропонуємо приготувати не просто млинці, а справжній млинцевий торт зі смаком шоколадного пломбіру, своїм рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Ганна, авторка каналу Anny Cooking, який виходить не тільки неймовірно смачним, а й вражає своїм оформленням.

Млинцевий торт

Інгредієнти на торт діаметром 18 см:

яйця — 4 шт;

цукор — 60 гр;

ваніль;

сіль — щіпка;

борошно — 200 г;

какао — 20 г;

молоко — 600 мл;

розтоплене вершкове масло — 70 г.

Для крему:

вершки (від 33% жирності) — 350 мл;

шоколадна паста — 1,5 ст. л;

крем-сир — приблизно 150 г.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді змішати яйця, сіль, цукор, ваніль, просіяне і змішане з какао борошно, потроху влити молоко. Усе розмішати, щоб не було грудочок, після чого ввести розтоплене вершкове масло. На виході вийде рідке тісто.

Млинці обсмажити на сковороді до золотистого кольору з обох боків.

Далі готуємо крем. Для цього збити дуже холодні вершки до стійких піків, додати шоколадну пасту і знову збити. Щоб крем був більш стійким, додати до нього крем-сир.

Наступний етап — формування торта. Кожен млинець змастити столовою ложкою крему, на нього покласти наступний, оформити, як показано на відео. У результаті виходить торт, який має вигляд великої троянди.

Надіти на торт кільце і поставити в холодильник на три-чотири години. Перед подачею посипати какао.

Раніше Фокус писав, як приготувати ажурні млинці.