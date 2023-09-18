Апетитно і дуже красиво: рецепт млинцевого торта зі смаком шоколадного пломбіру (відео)
Оригінальне оформлення робить цей десерт схожим на велику троянду.
Тонкі ажурні млинці — найкращий початок дня або чудовий варіант для полудня. Сьогодні ми пропонуємо приготувати не просто млинці, а справжній млинцевий торт зі смаком шоколадного пломбіру, своїм рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Ганна, авторка каналу Anny Cooking, який виходить не тільки неймовірно смачним, а й вражає своїм оформленням.
Млинцевий торт
Інгредієнти на торт діаметром 18 см:
- яйця — 4 шт;
- цукор — 60 гр;
- ваніль;
- сіль — щіпка;
- борошно — 200 г;
- какао — 20 г;
- молоко — 600 мл;
- розтоплене вершкове масло — 70 г.
Для крему:
- вершки (від 33% жирності) — 350 мл;
- шоколадна паста — 1,5 ст. л;
- крем-сир — приблизно 150 г.
Спосіб приготування:
У глибокому посуді змішати яйця, сіль, цукор, ваніль, просіяне і змішане з какао борошно, потроху влити молоко. Усе розмішати, щоб не було грудочок, після чого ввести розтоплене вершкове масло. На виході вийде рідке тісто.
Млинці обсмажити на сковороді до золотистого кольору з обох боків.
Далі готуємо крем. Для цього збити дуже холодні вершки до стійких піків, додати шоколадну пасту і знову збити. Щоб крем був більш стійким, додати до нього крем-сир.
Наступний етап — формування торта. Кожен млинець змастити столовою ложкою крему, на нього покласти наступний, оформити, як показано на відео. У результаті виходить торт, який має вигляд великої троянди.
Надіти на торт кільце і поставити в холодильник на три-чотири години. Перед подачею посипати какао.
Раніше Фокус писав, як приготувати ажурні млинці.