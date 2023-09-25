Баклажаны на зиму. Простой рецепт вкусной заготовки

В этом рецепте используется много чеснока и жгучего перца, так что закуска получается острой.

Это очень простой рецепт, который попробует от вас минимум усилий. И используются только самые простые продукты – овощи, которых сейчас полно на рынках.

Заготовка из баклажанов в остром соусе точно вам понравится, как ее приготовить, расскажет Фокус.

Острые баклажаны на зиму

Ингредиенты:

баклажаны – 1,5 кг;

болгарский перец – 350 г;

чеснок – 2 головки;

перец острый – 2-3 стручка;

растительное масло – 150 мл;

соль – 2 ч. л.;

уксус 9% — 55 мл;

петрушка – один пучок.

Баклажаны хорошо моем, отрезаем хвостики и нарезаем кольцами толщиной не больше 1 см.

Далее баклажаны нужно обжарить. Противень застилаем фольгой, или пергаментом, смазываем растительным маслом и выкладываем кольца баклажанов. Смазываем баклажаны кисточкой сверху маслом и отправляем противень в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.

Затем баклажаны перекладываем в миску и ставим остывать. Пока они стынут, готовим прочие овощи. Болгарский перец моем и разрезаем пополам, удаляем хвостик, семена и плодоножку. Так же поступаем и с острым перцем. Начните с двух средних стручков. Закуска должна быть острой, но все зависит от вашего вкуса. Петрушку крупно нарежьте. Чеснок очистите.

Измельчите острый и сладкий перец с петрушкой и чесноком в блендере в однородную массу. Перелейте в глубокую посуду и добавьте соль и уксус. Хорошо перемешайте. Можно отложить немного в отдельную посуду – у вас получилась острая и вкусная аджика, которую можно есть уже в таком виде.

В подготовленные стерильные баночки уложите баклажаны и аджику слоями, прикройте банки стерилизованными крышками. Поставьте банки в кастрюлю, дно которой выстелите хлопчатобумажной тканью. В кастрюлю налейте холодную воду.

Поставьте кастрюлю на огонь и на большом огне доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и стерилизуйте банки около 15 минут.

После банки достаньте и герметично закройте стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и накройте полотенцем до полного остывания.

Хранить заготовку из баклажанов нужно в темном и прохладном месте.

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