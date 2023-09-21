С томатами и базиликом: самый вкусный рецепт баклажанов

Если любите баклажаны, попробуйте приготовить их по этому рецепту и результат вас поразит.

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Сейчас сезон баклажанов, а значит, самое время готовить вкуснейшие блюда из этого овоща. Классическое сочетание — баклажаны, помидоры, сыр и базилик — превращается в невероятно вкусную запеканку, которую очень просто готовить.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка, которая пишет под ником lanas_diet.

Томатный соус можно взять готовый, а можно сделать самостоятельно — это нетрудно. Просто перебейте томаты блендером и протушите с солью и приправами по своему вкусу, пока соус не станет однородным. Или сделайте более сложный соус маринара, его можно также использовать для спагетти и тефтелей.

Баклажаны с сыром

Ингредиенты:

баклажаны — 2 средних;

моцарелла — 2-3 больших шарика;

пармезан — 100 г;

сухари панировочные — 85 г;

паприка хлопьями — 1 ч. л;

соль — 0,5 ч. л;

орегано — 2 ч. л;

пару веточек тимьяна;

перец молотый по вкусу;

яйца — 2 шт.

молоко — 60 мл.

Для соуса:

помидоры — 1 кг;

большая луковица;

чеснок — 2-3 зубчика;

белое сухое вино — 120 мл;

паприка — 1 ч. л;

сахар — 1 ч. л;

растительное масло, базилик.

Сначала готовим соус. Помидоры перерабатываем в пюре. Луковицу мелко режем, тушим на сковороде на небольшом огне, добавляем мелко нарезанный чеснок, как только он отдаст аромат, добавляем вино и выпариваем влагу.

Добавляем пюре из помидоров, паприку, сахар и, увеличив огонь, готовим пока соус не станет густым. В конце добавляем порезанный базилик.

Теперь готовим запеканку. Баклажаны и моцареллу нарезаем кольцами.

Яйца взбиваем с молоком.

В отдельной посуде смешиваем тертый пармезан, сухари и специи.

На дно формы выкладываем треть соуса. Затем кольцо баклажана обмакиваем в яйцо с молоком, обваливаем в сухарях с пармезаном и выкладываем на соус. На прослойку баклажанов выкладываем еще треть соуса и половину колечек моцареллы. Затем снова прослойка баклажанов, соус и моцарелла.

Готовим в духовке, разогретой до 180 градусов около 40 минут. Следите, чтобы верх не горел, если нужно — прикройте пергаментом. Подавайте блюдо горячим, посыпав свежим базиликом.

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