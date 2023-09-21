З томатами та базиліком: найсмачніший рецепт баклажанів

Якщо любите баклажани, спробуйте приготувати їх за цим рецептом і результат вас вразить.

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Зараз сезон баклажанів, а значить, саме час готувати смачнющі страви з цього овоча. Класичне поєднання – баклажани, помідори, сир та базилік – перетворюється на неймовірно смачну запіканку, яку дуже просто готувати.

Рецептом поділилась українська кулінарна блогерка, яка пише під ніком lanas_diet.

Томатний соус можна взяти готовий, а можна зробити самотужки – це неважко. Просто перебийте томати блендером та протушкуйте із сіллю та приправами до свого смаку, поки соус не стане однорідним. Або зробіть більш складний соус маринара, його можна також використовувати для спагеті та тефтельок.

Баклажани з сиром

Інгредієнти:

баклажани — 2 середніх;

моцарела — 2-3 великих кульки;

пармезан — 100 г;

сухарі панірувальні — 85 г;

паприка пластівцями — 1 ч. л.;

сіль – 0,5 ч. л.;

орегано — 2 ч. л.;

пару гілочок тимʼяну;

перець мелений за смаком;

яйця — 2 шт.

молоко — 60 мл.

Для соусу:

помідори — 1 кг;

велика цибулина;

часник — 2-3 зубчики;

біле сухе вино — 120 мл;

паприка — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

рослинна олія, базилік.

Спочатку готуємо соус. Помідори переробляємо в пюре. Цибулину дрібно ріжемо, тушкуємо на сковороді на невеличкому вогні, додаємо дрібно нарізаний часник, як тільки він віддасть аромат, додаємо вино та випарюємо вологу.

Додаємо пюре з помідорів, паприку, цукор і, збільшивши вогонь, готуємо поки соус не стане густим. Наприкінці додаємо порізаний базилік.

Тепер готуємо запіканку. Баклажани і моцарелу нарізаємо кільцями.

Яйця збиваємо з молоком.

В окремому посуді змішуємо тертий пармезан, сухарі та спеції.

На дно форми викладаємо третину соусу. Потім кільце баклажану вмочуємо у яйце з молоком, обвалюємо в сухарях з пармезаном и викладаємо на соус. На прошарок баклажанів викладаємо ще третину соусу і половину кілець моцарели. Потім знов прошарок баклажанів, соус і моцарела.

Готуємо у духовці, розігрітій до 180 градусів близько 40 хвилин. Слідкуйте, щоб верх не горів, якщо потрібно — прикрийте пергаментом. Подавайте страву гарячою, притрусивши свіжим базиліком.

Якщо любите баклажани – приготуйте хрусткі баклажани з салями та сиром. Це дуже смачна закуска.