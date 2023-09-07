Дуже смачна закуска: рецепт хрустких баклажанів із салямі та сиром

Цю страву готують у Неаполі і називають баклажани "Пуластіелло".

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Баклажани можна приготувати сотнями різних способів, але якщо хочете спробувати щось новеньке, спробуйте приготувати їх в італійському, або, точніше, неаполітанському стилі.

Баклажани Пуластіелло — типова неаполітанська страва. Нарізані скибочками і злегка обсмажені баклажани фарширують сиром і салямі, яку можна замінити шинкою, як радять на кулінарному сайті Misya.

Рецепт дуже простий, але приготування цієї страви забирає час, тож це варто враховувати. Але результат вас вразить.

Баклажани Пуластіелло

Інгредієнти:

3 середніх баклажани;

250 г сиру проволоне (або сулугуні);

100 г нарізаної салямі (або шинки);

оливкова олія;

рослинна олія;

борошно;

2 яйця;

сіль.

Баклажани помийте та наріжте не надто тонкими скибочками. Нагрійте оливкову олію і, коли вона стане гарячою, обсмажте в ній баклажани.

Підніміть їх шумівкою і покладіть на поглинаючий папір, наприклад на паперові рушники.

На цьому етапі нафаршируйте баклажани скибочками сиру і салямі: покладіть скибочки і того, і іншого на скибочку баклажана, накрийте зверху іншою скибочкою.

Яйця збийте з сіллю і підготуйте борошно в зручній глибокій тарілці. Потім обваляйте фаршировані баклажани в борошні з обох боків, а потім у яйці.

Нагрійте рослинну олію і, коли вона буде достатньо гарячою, обсмажте в ній фаршировані баклажани. Як підрум'яняться, кладіть їх на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир. Баклажани Пуластіелло готові до подачі.

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