Дуже смачна закуска: рецепт хрустких баклажанів із салямі та сиром
Цю страву готують у Неаполі і називають баклажани "Пуластіелло".
Баклажани можна приготувати сотнями різних способів, але якщо хочете спробувати щось новеньке, спробуйте приготувати їх в італійському, або, точніше, неаполітанському стилі.
Баклажани Пуластіелло — типова неаполітанська страва. Нарізані скибочками і злегка обсмажені баклажани фарширують сиром і салямі, яку можна замінити шинкою, як радять на кулінарному сайті Misya.
Рецепт дуже простий, але приготування цієї страви забирає час, тож це варто враховувати. Але результат вас вразить.
Баклажани Пуластіелло
Інгредієнти:
- 3 середніх баклажани;
- 250 г сиру проволоне (або сулугуні);
- 100 г нарізаної салямі (або шинки);
- оливкова олія;
- рослинна олія;
- борошно;
- 2 яйця;
- сіль.
Баклажани помийте та наріжте не надто тонкими скибочками. Нагрійте оливкову олію і, коли вона стане гарячою, обсмажте в ній баклажани.
Підніміть їх шумівкою і покладіть на поглинаючий папір, наприклад на паперові рушники.
На цьому етапі нафаршируйте баклажани скибочками сиру і салямі: покладіть скибочки і того, і іншого на скибочку баклажана, накрийте зверху іншою скибочкою.
Яйця збийте з сіллю і підготуйте борошно в зручній глибокій тарілці. Потім обваляйте фаршировані баклажани в борошні з обох боків, а потім у яйці.
Нагрійте рослинну олію і, коли вона буде достатньо гарячою, обсмажте в ній фаршировані баклажани. Як підрум'яняться, кладіть їх на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир. Баклажани Пуластіелло готові до подачі.
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