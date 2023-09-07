Вкуснейшая закуска: рецепт хрустящих баклажанов с салями и сыром

Это блюдо готовят в Неаполе и называют баклажаны "Пуластиелло".

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Баклажаны можно приготовить сотнями разных способов, но если хотите попробовать что-то новенькое, попробуйте приготовить их в итальянском, или, точнее, неаполитанском стиле.

Баклажаны Пуластиелло – типичное неаполитанское блюдо. Нарезанные ломтиками и слегка обжаренные баклажаны фаршируются сыром и салями, которую можно заменить ветчиной, как советуют на кулинарном сайте Misya.

Рецепт очень простой, но приготовление этого блюда занимает время, так что это стоит учитывать. Но результат вас поразит.

Баклажаны Пуластиелло

Ингредиенты:

3 средних баклажана;

250 г сыра проволоне (или сулугуни);

100 г нарезанной салями (или ветчины);

оливковое масло;

растительное масло;

мука;

2 яйца;

соль.

Баклажаны помойте и нарежьте не слишком тонкими ломтиками. Нагрейте оливковое масло и, когда оно станет горячим, обжарьте в нем баклажаны.

Поднимите их шумовкой и положите на впитывающую бумагу, например на бумажные полотенца.

На этом этапе нафаршируйте баклажаны ломтиками сыра и салями: положите ломтики и того и другого на ломтик баклажана, накройте сверху другим ломтиком.

Яйца взбейте с солью и подготовьте муку в удобной глубокой тарелке. Затем обваляйте фаршированные баклажаны в муке с обеих сторон, а затем в яйце.

Нагрейте растительное масло и, когда оно будет достаточно горячим, обжарьте в нем фаршированные баклажаны. Как подрумянятся, кладите их на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Баклажаны Пуластиелло готовы к подаче.

Если любите баклажаны, попробуйте приготовить баклажаны по-корейски с оригинальной заправкой.