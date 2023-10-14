Сытно и вкусно: запеченный пирог из картофеля
Это блюдо обычно готовят в Неаполе и окрестностях и оно точно вас порадует оригинальны вкусом.
Картофельный пирог по этому рецепту обычно готовят в Неаполе. В него входят самые простые продукты. Это сытное и вкусное блюдо, лучшее для ужина с родственниками и друзьями.
Как и во всех традиционных и древних рецептах, не существует единого систематизированного рецепта картофельного пирога, также известного как картофель Гато по-неаполитански: у каждого он свой. Например, вместо салями вы можете использовать вареную ветчину , нарезанную полосками или кубиками, полностью исключив ее, если вам не хочется мяса. Рецептом поделились Cucchiaio.
Картофельный пирог
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 100 г сливочного масла;
- 60 г тертого Пармиджано Реджано;
- 60 г копченого сыра проволоне (или копченого сулугуни);
- 3 яичных желтка;
- 80 г салями;
- 2 яичных белка;
- 150 г моцареллы;
- петрушка, панировочные сухари, соль.
Чтобы приготовить картофельный пирог, тщательно промойте картофель под проточной водой, удалив остатки грязи. Поместите клубни в большую кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Добавьте соль и варите около 40 минут, до готовности. Слейте воду и очистите картофелины, пока они еще горячие, затем сделайте пюре.
Добавьте тертый пармезан, нарезанное кубиками мягкое сливочное масло и яичные желтки. Добавьте щепотку соли, хорошо перемешайте, затем добавьте нарезанный кубиками копченый сыр, салями и, наконец, петрушку.
Хорошо перемешайте деревянной ложкой, затем добавьте взбитые яичные белки. Смажьте выбранный противень маслом и посыпьте его панировочными сухарями.
Переложите половину смеси и выложите на поверхность нарезанную моцареллу. Залейте оставшейся смесью и посыпьте панировочными сухарями.
Выпекайте в разогретой до 180° духовке 30-40 минут, пока на поверхности не образуется золотистая корочка. После приготовления достаньте из духовки и дайте остыть. Выложите картофельный пирог на сервировочную тарелку и подавайте горячим или теплым.
Картофельную запеканку можно приготовить и по другому рецепту. И она получится очень вкусной.