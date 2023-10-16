Правильное питание: рецепт рыбы с овощами, запеченной в лодочках (видео)

Такое блюдо прекрасно подойдет для тех, кто на диете или следит за своим питанием.

Рыба, запеченная с овощами, – питательное и полезное блюдо, которое идеально подойдет для тех, кто следит за своим питанием. Кулинарный блогер Кристина Азизян рассказала и показала, как приготовить рыбу в лодочках. Плюс этого рецепта не только в том, что он простой, а результат замечательный, но и в том, что на выходе получаются готовые порции. Такое блюдо можно готовить на обед и ужин.

Рыба с овощами в лодочках

Ингредиенты:

стейки рыбы (можно взять форель, кету, судак, семгу, кефаль, нарпу) – 2-3 шт;

овощи: кабачок, болгарские разноцветные перцы, помидоры, картошка. Можно добавить даже свеклу, или броколли;

соль, паприка, ароматные травы, чеснок, черный перец по вкусу;

оливковое или подсолнечное масло.

Способ приготовления:

С пергаментной бумаги сделать лодочки, как показано на видео.

Овощи почистить и порезать. Если кладете картошку и свеклу, то их нужно порезать потоньше, остальные овощи быстро запекаются, их можно порезать и потолще.

К рыбе и овощам добавить растительное масло и приправы с травами, перемешать. В пергаментные лодочки сначала выложить овощи, а затем рыбу.

Духовку разогреть до 190 градусов и отправить туда противень с лодочками с рыбой на 30-40 минут.

Если переживаете, что рыба пересушится, можно накрыть весь противень пергаментом или фольгой и готовить лодочки закрытыми 20-25 минут, а затем снять пергамент и запекать еще 5-10 минут, чтобы рыба подрумянилась.

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