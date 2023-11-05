Нежная куриная грудка в сливочном соусе: простой рецепт приготовления
Такая грудка вкуснее всего с картофельным пюре.
Если не знаете, что легкого и вкусного приготовить на обед или в качестве добавки к гарниру, рекомендуем порадовать себя и родных куриной грудкой в сливочном соусе. Это сочное и ароматное блюдо с нотками чеснока и зелени получается вкусным и готовится довольно быстро. Своим рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья.
Куриная грудка в сливочном соусе с чесноком и петрушкой
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 гр;
- сливки любой жирности – 200 мл;
- чеснок – 2 зубчика;
- оливковое масло – 1-2 ч. л;
- свежая петрушка;
- соль, перец – по вкусу;
- горсть помидоров черри или один большой.
Способ приготовления:
Чеснок почистить, мелко порезать и обжарить на сковороде в оливковом масле минуту. Туда же добавить мелко порубленную петрушку, сливки и прогреть все еще минуту.
Куриную грудку помыть, обсушить бумажным полотенцем, обжарить слегка на гриле, а затем переложить в сковородку с соусом, добавить туда соль, перец, помидоры, все накрыть крышкой и тушить приблизительно 15 минут до готовности. Если используется обычный помидор, его необходимо порезать дольками.
Такая грудка вкуснее всего с картофельным пюре.
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