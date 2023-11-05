Нежная куриная грудка в сливочном соусе: простой рецепт приготовления

Такая грудка вкуснее всего с картофельным пюре.

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Если не знаете, что легкого и вкусного приготовить на обед или в качестве добавки к гарниру, рекомендуем порадовать себя и родных куриной грудкой в сливочном соусе. Это сочное и ароматное блюдо с нотками чеснока и зелени получается вкусным и готовится довольно быстро. Своим рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья.

Куриная грудка в сливочном соусе с чесноком и петрушкой

Ингредиенты:

куриное филе – 400 гр;

сливки любой жирности – 200 мл;

чеснок – 2 зубчика;

оливковое масло – 1-2 ч. л;

свежая петрушка;

соль, перец – по вкусу;

горсть помидоров черри или один большой.

Способ приготовления:

Чеснок почистить, мелко порезать и обжарить на сковороде в оливковом масле минуту. Туда же добавить мелко порубленную петрушку, сливки и прогреть все еще минуту.

Куриную грудку помыть, обсушить бумажным полотенцем, обжарить слегка на гриле, а затем переложить в сковородку с соусом, добавить туда соль, перец, помидоры, все накрыть крышкой и тушить приблизительно 15 минут до готовности. Если используется обычный помидор, его необходимо порезать дольками.

Такая грудка вкуснее всего с картофельным пюре.

Ранее Фокус писал, как приготовить пастрому из куриной грудки и сделать вкусный салат.