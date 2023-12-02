Быстрая разморозка мяса: как ускорить процесс и не испортить продукт

Как утверждают кулинары, вкус готового блюда во многом зависит от того, правильно ли было разморожено мясо. Существует несколько способов, которые позволяют ускорить процесс разморозки и при этом сохранить вкусовые качества мяса.

Если вам нужно срочно приготовить ужин, а мясо замерзло как "камень", есть несколько способов, которые помогут ускорить процесс и практически не повлияют на качество готового блюда. Об этих секретах кулинаров рассказал сайт Smak.ua.

Самый лучший и безопасный способ разморозить мясо, чтобы оно сохранило свои вкусовые качества, – достать его из морозилки и положить на ночь в холодильник. В идеале, мясо должно храниться и размораживаться в вакуумной упаковке, которая исключает обветривание и размножение бактерий. Но такая возможность есть не всегда.

Размораживание мяса с помощью бытовой техники

Быстро разморозить кусок мяса помогут мультиварка, пароварка, духовка и микроволновка. Чтобы вместо разморозки не запечь поверхность и не испортить мясо, нужно знать несколько правил:

при температуре выше 35ºC в мясе начинается процесс денатурация белка, то есть оно начинает готовиться;

при комнатной температуре на поверхности мяса начинают размножаться бактерии, поэтому время разморозки, разделки и подготовки к термообработке нужно свести к минимуму;

чем выше температура разморозки мяса, тем больше влаги оно потеряет в процессе и будет менее сочным.

Размораживая мясо с помощью бытовой техники, выбирайте специальный режим разморозки, если он предусмотрен. Если такого режима нет, подойдет программа с температурой не выше 30ºC (минимальная мощность СВЧ) или режим "пар".

При таком способе мясо лучше разморозить не полностью, а до такого состояния, когда его уже можно резать ножом. Во-первых, слегка подмороженное мясо легче разделывать, а во-вторых, в процессе разделки оно успеет разморозиться окончательно. Обычно на разморозку небольшого куска с помощью бытовой техники уходит от 5 до 15 минут.

Размораживание мяса в воде

Быстро разморозить мясо можно, просто опустив его в холодную воду. Горячую воду для разморозки использовать нельзя.

Чтобы еще больше ускорить процесс, некоторые хозяйки добавляют в воду соль или сахар. При таком способе вкусовые качества мяса немного ухудшаются, так как мясо теряет больше сока. Но в крайних случаях такие варианты допустимы.

Как нельзя размораживать мясо

Категорически нельзя размораживать мясо без упаковки при комнатной температуре. При таком способе на его поверхности начинается бурная жизнь различных микроорганизмов, что может привести к пищевым отравлениям.

Еще один способ хотя и ускоряет процесс разморозки, фактически является варварским маринованием и бесповоротно портит вкусовые качества мяса. Речь идет о разморозке с помощью столового уксуса.

Помните, что любые кислоты не столько размягчают мышечные волокна, сколько вытесняют из них влагу и забивают вкус. Мясо, которое пролежало в уксусе хотя бы час, уже будет слегка подмаринованным, а после приготовления — жестким. Кроме того, избавиться от ненужного запаха уксуса можно будет только с помощью долгого промывания и большого количества специй.

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