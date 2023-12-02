Пикантный тарт с луком и сыром: вкусная классика французской кухни
Этот рецепт прост в приготовлении и не займет много времени, а результат превзойдет ваши ожидания.
Пироги из песочного теста с соленой начинкой идеальны в любое время года. Но луковый тарт с сыром особенно хорош в холода, а готовить его легко и просто, пишет сайт Sante.
Чтобы приготовить эту классику французской кухни, вам потребуется всего несколько ингредиентов и минимум времени, а аромат готового пирога никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты
Для песочного теста:
- сливочное масло – 125 г;
- мука – 250 г;
- соль – 1 чайная ложка;
- холодная вода – 125 мл.
Для начинки:
- лук – 5 штук;
- яйца – 3 штуки;
- твердый сыр – 40 г;
- сливки – 20 мл;
- оливковое масло – 2 столовые ложки;
- сливочное масло – 20 г;
- соль, черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Смешайте муку, соль и нарезанное кусочками размягченное сливочное масло. Замесите мягкое однородное тесто с помощью кухонного комбайна или вручную, постепенно добавляя воду.
Шаг 2
Заверните тесто в пищевую пленку или пакет и положите в холодильник на 2 часа.
Шаг 3
Лук очистите от кожуры, нарежьте тонкой соломкой.
Шаг 4
Разогрейте сковороду с оливковым и сливочным маслом. Добавьте нарезанный лук, соль и перец. Обжаривайте лук на среднем огне, периодически помешивая, пока он не станет мягким и золотистым.
Шаг 5
Приготовьте форму для выпекания. Можно использовать кольцо и поставить его на противень, застеленный пергаментом. Если у вас форма с дном, положите в нее вырезанный по размеру лист пергамента. Борта формы ничем смазывать не нужно.
Шаг 6
Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его в круг и выстелите форму так, чтобы тесто немного выступало над бортами. Прокатайте скалкой верх формы, чтобы легко и аккуратно удалить лишнее тесто.
Шаг 7
Наколите тесто вилкой или специальным пекарским валиком для перфорации теста, чтобы оно не поднималось пузырями в процессе выпечки.
Шаг 8
Смешайте в большой миске яйца, жидкие сливки, и тертый сыр. Добавьте соль и перец по вкусу. Для начинки подойдет любой сыр с ярким пикантным ароматом, который вы любите.
Шаг 9
Выложите остывший лук на тесто и залейте его яично-сырной смесью.
Шаг 10
Выпекайте пирог 40–60 минут в духовке, разогретой до 180°C. Готовность определяйте по состоянию начинки: она не должна быть жидкой. Если края теста начнут подгорать, пирог можно прикрыть листом фольги или пергамента.
Такой пирог будет вкусным и горячим, и холодным, подавать его можно как самостоятельное блюдо или дополнить зеленым салатом или крем-супом. При желании его можно заморозить в герметичном боксе, а после разогреть в духовке. Не разогревайте пироги из песочного теста в микроволновке, так как структура теста испортится и оно не будет хрустящим.
Напомним, куриный крем-суп — отличная идея для сытного ужина. При подаче можно добавить в суп сухарики и посыпать зеленью.
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