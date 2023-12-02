Пикантный тарт с луком и сыром: вкусная классика французской кухни

Этот рецепт прост в приготовлении и не займет много времени, а результат превзойдет ваши ожидания.

Пироги из песочного теста с соленой начинкой идеальны в любое время года. Но луковый тарт с сыром особенно хорош в холода, а готовить его легко и просто, пишет сайт Sante.

Чтобы приготовить эту классику французской кухни, вам потребуется всего несколько ингредиентов и минимум времени, а аромат готового пирога никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

Для песочного теста:

сливочное масло – 125 г;

мука – 250 г;

соль – 1 чайная ложка;

холодная вода – 125 мл.

Для начинки:

лук – 5 штук;

яйца – 3 штуки;

твердый сыр – 40 г;

сливки – 20 мл;

оливковое масло – 2 столовые ложки;

сливочное масло – 20 г;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Смешайте муку, соль и нарезанное кусочками размягченное сливочное масло. Замесите мягкое однородное тесто с помощью кухонного комбайна или вручную, постепенно добавляя воду.

Шаг 2

Заверните тесто в пищевую пленку или пакет и положите в холодильник на 2 часа.

Шаг 3

Лук очистите от кожуры, нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 4

Разогрейте сковороду с оливковым и сливочным маслом. Добавьте нарезанный лук, соль и перец. Обжаривайте лук на среднем огне, периодически помешивая, пока он не станет мягким и золотистым.

Шаг 5

Приготовьте форму для выпекания. Можно использовать кольцо и поставить его на противень, застеленный пергаментом. Если у вас форма с дном, положите в нее вырезанный по размеру лист пергамента. Борта формы ничем смазывать не нужно.

Шаг 6

Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его в круг и выстелите форму так, чтобы тесто немного выступало над бортами. Прокатайте скалкой верх формы, чтобы легко и аккуратно удалить лишнее тесто.

Шаг 7

Наколите тесто вилкой или специальным пекарским валиком для перфорации теста, чтобы оно не поднималось пузырями в процессе выпечки.

Шаг 8

Смешайте в большой миске яйца, жидкие сливки, и тертый сыр. Добавьте соль и перец по вкусу. Для начинки подойдет любой сыр с ярким пикантным ароматом, который вы любите.

Шаг 9

Выложите остывший лук на тесто и залейте его яично-сырной смесью.

Шаг 10

Выпекайте пирог 40–60 минут в духовке, разогретой до 180°C. Готовность определяйте по состоянию начинки: она не должна быть жидкой. Если края теста начнут подгорать, пирог можно прикрыть листом фольги или пергамента.

Такой пирог будет вкусным и горячим, и холодным, подавать его можно как самостоятельное блюдо или дополнить зеленым салатом или крем-супом. При желании его можно заморозить в герметичном боксе, а после разогреть в духовке. Не разогревайте пироги из песочного теста в микроволновке, так как структура теста испортится и оно не будет хрустящим.

Напомним, куриный крем-суп — отличная идея для сытного ужина. При подаче можно добавить в суп сухарики и посыпать зеленью.

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