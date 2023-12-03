Филе тилапии, запеченное в духовке: рецепт быстрого и вкусного ужина (фото)

Чтобы приготовить по-настоящему особенный рецепт запеченной рыбы, нужно всего лишь немного лимона, чеснока и немного поджаренных панировочных сухарей.

В кулинарии филе тилапии популярно, так как в этой рыбе почти нет мелких и неприятных косточек, а значит, из нее можно приготовить много разнообразных блюд. Ее готовят самыми различными способами: запекают, тушат, жарят в кляре, варят, готовят на гриле и в духовке, пишет The Modernproper.

Простой рецепт приготовления нежнейшей рыбки.

Ингредиенты

4 шт. филе тилапии;

¾ чайной ложки морской соли;

1 чайная ложка паприки;

5 столовых ложек сливочного масла;

1 столовая ложка измельченного чеснока;

1 чайная ложка тертой цедры лимона;

2 лимона, нарезанных кружочками;

⅓ стакана панировочных сухарей;

свежемолотый черный перец по вкусу;

свежая плоская петрушка, измельченная (по желанию).

Указанное количество ингредиентов рассчитано на приготовление четырех порций.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°С, поставив решетку в центральное положение. Промокните тилапию бумажным полотенцем. Приправьте все солью и паприкой. Растопите 4 столовые ложки сливочного масла в небольшой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата, около 1 минуты. Снимите кастрюлю с огня и добавьте цедру лимона. Разложите ломтики лимона в один слой на дно формы для запекания размером 9x13. Выложите тилапию поверх лимона, затем полейте чесночным маслом. Запекайте до тех пор, пока тилапия не станет легко отслаиваться вилкой, приблизительно 10–12 минут. Тем временем растопите оставшиеся 1½ столовые ложки сливочного масла в той же сковороде на среднем огне. Добавьте панировочные сухари и готовьте до золотистого цвета, около 4 минут. Разложите тилапию по тарелкам и посыпьте поджаренными сухарями, перцем и петрушкой. При желании подавайте кружочки лимона отдельно.

Фото: The Modernproper

Все готово! Приятного аппетита!

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