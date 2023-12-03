Лемковские фучки из квашеной капусты: готовятся просто, съедаются быстро

Такое блюдо из квашеной капусты можно подавать со сметаной, грибным соусом или просто притрушенное брынзой.

Как приготовить фучки — нечто среднее между блинами и оладьями — рассказывает исследовательница галицкой кухни и автор проекта "Пани Стефа" Марианна Душар.

Она уверяет, что блюдо готовится до неприличия просто, но есть определенные особенности. Основой же его может быть заготовка квашеной капусты в банках.

Лемковские фучки

Ингредиенты на 4 порции:

квашеная капуста — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

лук репчатый — 1 шт;

яйца куриные — 3 шт.;

сода пищевая — 2 г;

тмин молотый — 2 г;

соль и перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло.

Квашеную капусту немного отжать, если она пустила много сока, мелко порубить. Лук также мелко порубить.

В миске смешать молоко, муку, соду, соль и яйца. Тесто должно быть немного гуще, чем на блины.

Добавить лук, тмин и перец. Все это нужно хорошо вымешать. Регулировать консистенцию полученной массы можно молоком или мукой.

Обжарьте на масле с обеих сторон до румяности, наливая тесто на сковороду, как на оладьи.

Ранее Фокус писал, как приготовить томатные оладьи.