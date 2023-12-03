Лемковские фучки из квашеной капусты: готовятся просто, съедаются быстро
Такое блюдо из квашеной капусты можно подавать со сметаной, грибным соусом или просто притрушенное брынзой.
Как приготовить фучки — нечто среднее между блинами и оладьями — рассказывает исследовательница галицкой кухни и автор проекта "Пани Стефа" Марианна Душар.
Она уверяет, что блюдо готовится до неприличия просто, но есть определенные особенности. Основой же его может быть заготовка квашеной капусты в банках.
Лемковские фучки
Ингредиенты на 4 порции:
- квашеная капуста — 1 стакан;
- мука — 1 стакан;
- молоко — 1 стакан;
- лук репчатый — 1 шт;
- яйца куриные — 3 шт.;
- сода пищевая — 2 г;
- тмин молотый — 2 г;
- соль и перец черный молотый — по вкусу;
- растительное масло.
Квашеную капусту немного отжать, если она пустила много сока, мелко порубить. Лук также мелко порубить.
В миске смешать молоко, муку, соду, соль и яйца. Тесто должно быть немного гуще, чем на блины.
Добавить лук, тмин и перец. Все это нужно хорошо вымешать. Регулировать консистенцию полученной массы можно молоком или мукой.
Обжарьте на масле с обеих сторон до румяности, наливая тесто на сковороду, как на оладьи.Важно
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