Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Лемковские фучки из квашеной капусты: готовятся просто, съедаются быстро

фучки, блины или оладьи, галицкая кухня, лемковская кухня, блюдо питательное
Фото: Getty Images | Фучки родом из лемковской кухни — питательное и не хлопотное блюдо

Такое блюдо из квашеной капусты можно подавать со сметаной, грибным соусом или просто притрушенное брынзой.

Related video

Как приготовить фучки — нечто среднее между блинами и оладьямирассказывает исследовательница галицкой кухни и автор проекта "Пани Стефа" Марианна Душар.

Она уверяет, что блюдо готовится до неприличия просто, но есть определенные особенности. Основой же его может быть заготовка квашеной капусты в банках.

Лемковские фучки

Ингредиенты на 4 порции:

  • квашеная капуста — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • молоко — 1 стакан;
  • лук репчатый — 1 шт;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • сода пищевая — 2 г;
  • тмин молотый — 2 г;
  • соль и перец черный молотый — по вкусу;
  • растительное масло.

Квашеную капусту немного отжать, если она пустила много сока, мелко порубить. Лук также мелко порубить.

В миске смешать молоко, муку, соду, соль и яйца. Тесто должно быть немного гуще, чем на блины.

Добавить лук, тмин и перец. Все это нужно хорошо вымешать. Регулировать консистенцию полученной массы можно молоком или мукой.

Обжарьте на масле с обеих сторон до румяности, наливая тесто на сковороду, как на оладьи.

Важно
Не хуже дерунов: как приготовить вкуснейшие оладьи из лука (видео)
Не хуже дерунов: как приготовить вкуснейшие оладьи из лука (видео)

Ранее Фокус писал, как приготовить томатные оладьи.