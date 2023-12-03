Лемківські фучки з квашеної капусти: готуються просто, з'їдаються швидко

Таку страву з квашеної капусти можна подавати зі сметаною, грибним соусом або просто притрушену бринзою.

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Як приготувати фучки — щось середнє між млинцями та оладками — розповідає дослідниця галицької кухні та авторка проєкту "Пані Стефа" Маріанна Душар.

Вона запевняє, що страва готується до непристойного просто, але є певні особливості. Основою ж її може бути заготовка квашеної капусти в банках.

Лемківські фучки

Інгредієнти на 4 порції:

квашена капуста — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

молоко — 1 склянка;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйця курячі — 3 шт.;

сода харчова — 2 г;

кмин мелений — 2 г;

сіль і перець чорний мелений — за смаком;

олія.

Квашену капусту трохи відтиснути, якщо вона пустила забагато соку, дрібно посікти. Цибулю також дрібно посікти.

У мисці змішати молоко, борошно, соду, сіль та яйця. Тісто має бути трохи густішим, ніж на млинці.

Додати цибулю, кмин і перець. Все це потрібно добре вимішати. Регулювати консистенцію одержаної маси можна молоком або борошном.

Обсмажте на олії з обох боків до рум’яності, наливаючи тісто на сковороду, наче на оладки.

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