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Їжа

Лемківські фучки з квашеної капусти: готуються просто, з'їдаються швидко

фучки, млинці чи оладки, галицька кухня, лемківська кухня, страва поживна
Фото: Getty Images | Фучки родом з лемківської кухні - поживна і не клопітна страва

Таку страву з квашеної капусти можна подавати зі сметаною, грибним соусом або просто притрушену бринзою.

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Як приготувати фучки — щось середнє між млинцями та оладкамирозповідає дослідниця галицької кухні та авторка проєкту "Пані Стефа" Маріанна Душар.

Вона запевняє, що страва готується до непристойного просто, але є певні особливості. Основою ж її може бути заготовка квашеної капусти в банках.

Лемківські фучки

Інгредієнти на 4 порції:

  • квашена капуста — 1 склянка;
  • борошно — 1 склянка;
  • молоко — 1 склянка;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • яйця курячі — 3 шт.;
  • сода харчова — 2 г;
  • кмин мелений — 2 г;
  • сіль і перець чорний мелений — за смаком;
  • олія.

Квашену капусту трохи відтиснути, якщо вона пустила забагато соку, дрібно посікти. Цибулю також дрібно посікти.

У мисці змішати молоко, борошно, соду, сіль та яйця. Тісто має бути трохи густішим, ніж на млинці.

Додати цибулю, кмин і перець. Все це потрібно добре вимішати. Регулювати консистенцію одержаної маси можна молоком або борошном.

Обсмажте на олії з обох боків до рум’яності, наливаючи тісто на сковороду, наче на оладки.

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