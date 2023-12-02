Тирокрокетес: горячая сырная закуска по-гречески
Сырная закуска, которая подается во многих греческих тавернах, готовится очень просто и прекрасно подойдет для перекуса в течение дня.
Сложные рецепты совсем не в характере греков, а вот сыр они очень любят и готовят из него множество простых и очень вкусных блюд. Одна из самых популярных горячих закусок в Греции – тирокрокетес – жаренные во фритюре сырные крокеты, рецептом которых поделился сайт Smak.ua.
Рецепт приготовления тирокрокетес предельно прост и подают их во многих греческих тавернах. Попробуйте приготовить и вы, чтобы порадовать своих близких новым вкусом.
Ингредиенты
- сухари молотые – 3 столовые ложки;
- яйца – 2 штуки;
- вода – 2 столовые ложки;
- сыр (любой твердый или полутвердый) – 200 г;
- зелень, специи – по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление
Шаг 1
Подготовьте сухари для панировки. Для этого нарежьте белый хлеб кубиками, подсушите их в духовке до золотистого цвета. Затем дайте остыть и измельчите в крошку любым удобным способом. Для этого подойдут тяжелая скалка, блендер или кофемолка.
Шаг 2
Яйца помойте под проточной водой, обсушите полотенцем. Отделите желтки от белков. Посуда, в которую вы отделяете белки должна быть абсолютно сухой и чистой, чтобы белки легче взбились.
Шаг 3
Добавьте к желткам воду и размешайте до однородности.
Шаг 4
Охладите белки в холодильнике в течение 10 минут. Холодные белки взбейте до состояния мягких пиков.
Шаг 5
Натрите сыр на мелкой терке. Добавьте его в белки и осторожно перемешайте лопаткой, переворачивая массу снизу вверх. По желанию в сырно-белковой массе можно добавить мелко нарубленную зелень или любимые специи.
Шаг 6
Скатайте шарики размером с мячик для пинг-понга и уберите их в холодильник на 20 минут, чтобы они застыли.
Шаг 7
Поставьте разогреваться масло в сотейнике или фритюрнице. Масла должно быть столько, чтобы шарик мог полностью в него погрузиться. Поэтому для экономии лучше готовить в посуде небольшого диаметра.
Шаг 8
Когда масло хорошо разогреется, берите охлаженный сырный шарик, делайте двойную панировку (сухари – желток – сухари) и опускайте шарик в масло. Будьте осторожны с горячим масло и не бросайте шарики резко, чтобы избежать масляных брызг и ожогов.
Шаг 9
Обжаривайте каждый шарик пару минут до золотистого цвета и образования хрустящей корочки. Обжаренные крокеты выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
Шаг 10
Подавайте тирокрокетес как горячую закуску с любимым соусом.
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