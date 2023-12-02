Идеальный семейный обед: куриные ножки в сметанном соусе с горчицей

В сметанно-горчичном соусе любое мясо будет вкусным, но курица получается особенно нежной и ароматной. А если вам захочется восточных ароматов, щепотка карри, немного чеснока и меда придадут блюду новый характер и богатый пряный вкус.

Куриные ножки, горчица и сметана – эти продукты, пожалуй, найдутся почти в каждом доме. Но даже если у вас закончились запасы, купить этот набор ингредиентов можно в любом супермаркете. А как из простых продуктов приготовить что-то особенное на обед для всей семьи, рассказал сайт RUD.

Ну и чтобы обед получился действительно совершенным, приготовьте на гарнир к курице идеальное картофельное пюре.

Ингредиенты

куриные голени – 8 шт.;

сметана – 250 г;

чеснок – 1-2 зубчика;

лимон – 1 шт.;

петрушка – пучок;

горчица – 1 ст.л.;

растительное масло – 2 ст.л.;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

карри, куркума, зира или другие любимые специи – по желанию;

мед – 1 ст.л. по желанию.

Приготовление

Шаг 1

Куриные ножки помойте в холодной воде и слегка обсушите бумажным полотенцем.

Шаг 2

В большой глубокой миске приготовьте соус. Для этого смешайте сок лимона с горчицей, солью, специями и медом, добавьте сметану и мелко рубленные чеснок и листья петрушки. Все ингредиенты хорошо перемешайте. Стебли петрушки отложите в сторону – они понадобятся чуть позже.

Шаг 3

Опустите мясо в соус и перемешайте.

Шаг 4

Подготовьте форму для запекания. Вам подойдет металлическая форма с антипригарным покрытием, а также керамическая или стеклянная посуда, предназначенная для запекания в духовке. Смажьте дно и стенки формы тонким слоем растительного масла.

Шаг 5

Разогрейте духовку до 180°C. Включите режим конвекции, если он предусмотрен в вашей бытовой технике.

Шаг 6

Выложите на дно формы стебли петрушки. Ароматных веществ в них содержится даже больше чем в листьях. Сверху выложите куриные ножки вместе с соусом. Накройте форму подходящей крышкой или листом фольги (матовой стороной внутрь).

Шаг 7

Запекайте мясо 40 минут, затем снимите крышку или фольгу, поднимите температуру в духовке на 10 градусов. Готовьте мясо еще минут 10, пока на нем не появится золотистая корочка.

Шаг 8

Разложите по тарелкам картофельное пюре. Добавьте ножки. Сверху полейте соусом и посыпьте рубленой зеленью. Идеальный семейный обед готов!

Напомним, как приготовить идеальный обед быстро и без хлопот. Куриный сырный суп готовится за 20 минут и станет отличным решением для обеда или легкого ужина.

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