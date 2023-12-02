Идеальный семейный обед: куриные ножки в сметанном соусе с горчицей
В сметанно-горчичном соусе любое мясо будет вкусным, но курица получается особенно нежной и ароматной. А если вам захочется восточных ароматов, щепотка карри, немного чеснока и меда придадут блюду новый характер и богатый пряный вкус.
Куриные ножки, горчица и сметана – эти продукты, пожалуй, найдутся почти в каждом доме. Но даже если у вас закончились запасы, купить этот набор ингредиентов можно в любом супермаркете. А как из простых продуктов приготовить что-то особенное на обед для всей семьи, рассказал сайт RUD.
Ну и чтобы обед получился действительно совершенным, приготовьте на гарнир к курице идеальное картофельное пюре.
Ингредиенты
- куриные голени – 8 шт.;
- сметана – 250 г;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- лимон – 1 шт.;
- петрушка – пучок;
- горчица – 1 ст.л.;
- растительное масло – 2 ст.л.;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- карри, куркума, зира или другие любимые специи – по желанию;
- мед – 1 ст.л. по желанию.
Приготовление
Шаг 1
Куриные ножки помойте в холодной воде и слегка обсушите бумажным полотенцем.
Шаг 2
В большой глубокой миске приготовьте соус. Для этого смешайте сок лимона с горчицей, солью, специями и медом, добавьте сметану и мелко рубленные чеснок и листья петрушки. Все ингредиенты хорошо перемешайте. Стебли петрушки отложите в сторону – они понадобятся чуть позже.
Шаг 3
Опустите мясо в соус и перемешайте.
Шаг 4
Подготовьте форму для запекания. Вам подойдет металлическая форма с антипригарным покрытием, а также керамическая или стеклянная посуда, предназначенная для запекания в духовке. Смажьте дно и стенки формы тонким слоем растительного масла.
Шаг 5
Разогрейте духовку до 180°C. Включите режим конвекции, если он предусмотрен в вашей бытовой технике.
Шаг 6
Выложите на дно формы стебли петрушки. Ароматных веществ в них содержится даже больше чем в листьях. Сверху выложите куриные ножки вместе с соусом. Накройте форму подходящей крышкой или листом фольги (матовой стороной внутрь).
Шаг 7
Запекайте мясо 40 минут, затем снимите крышку или фольгу, поднимите температуру в духовке на 10 градусов. Готовьте мясо еще минут 10, пока на нем не появится золотистая корочка.
Шаг 8
Разложите по тарелкам картофельное пюре. Добавьте ножки. Сверху полейте соусом и посыпьте рубленой зеленью. Идеальный семейный обед готов!
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