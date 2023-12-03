Крем-суп из цветной капусты с чесноком: рецепт диетического блюда

В холодную погоду нет ничего лучше, чем вкусный, ароматный, сытный и в то же время легкий овощной крем-суп.

Суп-пюре из цветной капусты особенно хорошо подходит для диетического питания. Он очень простой в приготовлении, имеет приятную консистенцию и нежный вкус. Как и все крем-супы, хорошо насыщает, но оставляет чувство легкости. Его можно подавать либо с чесночным хлебом, либо с сухариками, пишет The Modern Proper.

Ингредиенты

900 г цветной капусты, разрезанной на небольшие соцветия;

2 большие моркови, очищенные, нарезанные кусочками толщиной 3-4 см;

½ средней желтой луковицы, разрезанной на четвертинки;

3 столовые ложки оливкового масла экстракласса;

2 столовые ложки муки (без горки);

2 чайные ложки соли;

½ чайной ложки свежесмолотого черного перца и еще немного для подачи;

4 небольших зубчика чеснока;

4 стакана куриного или овощного бульона;

1 стакан цельного молока;

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока;

⅛ чайной ложки молотого мускатного ореха.

Фото: The Modernproper

Количество ингредиентов указано на приготовление 6 порций супа.

Приготовление

Разогрейте духовку до 190°С, поставив решетку в центральное положение. Застелите противень с бортиками пергаментной бумагой. Выложите цветную капусту, морковь и лук на противень и перемешайте с 1 столовой ложкой оливкового масла, мукой, 1 чайной ложкой соли и перцем. Поместите чеснок и оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла в небольшую форму, затем добавьте его в центр противня. Запекайте 45 минут или пока овощи не станут мягкими и приобретут темно-золотистый цвет. Оставьте 6 запеченных соцветий цветной капусты, затем переложите оставшиеся овощи в основу блендера. С помощью вилки переложите жареный чеснок в блендер, оставив масло в формочке. Добавьте в блендер бульон, молоко, лимонный сок, мускатный орех и оставшуюся 1 чайную ложку соли и взбивайте до получения однородной массы, около 2 минут. Переложите смесь в кастрюлю среднего размера и доведите до кипения на среднем огне. Разделите суп по тарелкам. Украсьте оставшейся цветной капустой, небольшим количеством чесночного масла и любым количеством перца.

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