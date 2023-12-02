Рецепты к Рождественскому посту: ароматный яблочный пирог с орехами и сухофруктами
Постная выпечка может быть очень вкусной. Приготовьте яблочный пирог по этому рецепту и убедитесь в этом сами.
Если вы думали, что постная выпечка это скучно, то этот яблочный пирог развеет подобные мысли своим чудесным ароматом и вполне может стать одним из ваших любимых лакомств и в скоромные дни. Рецепт этого вкуснейшего пирога опубликовал сайт Smachno.Ua
Ингредиенты
- мука – 2,5 стакана;
- разрыхлитель – 10 г;
- вода – 1,5 стакана;
- какао – 1 ч. л.;
- корица – по вкусу;
- изюм – 0,5 стакана;
- чернослив или курага – 1 стакан;
- орехи (любые, которые у вас есть) – 50 г;
- крупное яблоко – 1 шт.;
- растительное масло без запаха – 80 мл.
Приготовление
Шаг 1
Изюм и чернослив промойте на сите под проточной водой. Выложите в миску, залейте кипятком и оставьте на полчаса. При желании вы можете использовать любые другие сухофрукты, которые любите.
Шаг 2
Просейте муку вместе с разрыхлителем.
Шаг 3
В глубокой миске соедините горячую воду, какао, корицу и растительное масло. Всыпьте муку и замесите жидкое тесто.
Шаг 4
Чернослив и яблоко нарежьте небольшими кубиками. Предварительно очищать яблоко от кожуры не обязательно.
Шаг 5
Если вы используете грецкие орехи, измельчите их скалкой. Миндальные хлопья и кедровые орехи измельчать не нужно. Другие орехи порубите ножом или в блендере.
Шаг 6
Добавьте яблоки, сухофрукты и большую часть орехов в тесто и хорошо перемешайте. Оставьте 1-2 столовые ложки измельченных орехов для посыпки.
Шаг 7
Подготовьте форму для выпечки. Для этого смажьте дно и бока формы растительным маслом. Разогрейте духовку до 180°С.
Шаг 8
Выложите тесто в форму, посыпьте оставшимися орехами и выпекайте около 25 минут. Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой: сделайте прокол в центре пирога на всю толщину и вытащите шпажку.
Пирог готов, если на шпажке не осталось налипшего сырого теста. Если пирог еще не испекся, а краешки начинают подгорать, накройте форму листом пергамента или фольги (матовой стороной вниз).
Шаг 9
Готовый пирог достаньте из формы и остудите на решетке. После остывания нарежьте на порционные куски. При желании готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой и корицей.
Напомним рецепт вкуснейших постных кексов. Такая выпечка порадует не только для тех, кто соблюдает пост, но и тех, кто хочет приготовить что-то новое.
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