Рецепты к Рождественскому посту: ароматный яблочный пирог с орехами и сухофруктами

Постная выпечка может быть очень вкусной. Приготовьте яблочный пирог по этому рецепту и убедитесь в этом сами.

Если вы думали, что постная выпечка это скучно, то этот яблочный пирог развеет подобные мысли своим чудесным ароматом и вполне может стать одним из ваших любимых лакомств и в скоромные дни. Рецепт этого вкуснейшего пирога опубликовал сайт Smachno.Ua

Ингредиенты

мука – 2,5 стакана;

разрыхлитель – 10 г;

вода – 1,5 стакана;

какао – 1 ч. л.;

корица – по вкусу;

изюм – 0,5 стакана;

чернослив или курага – 1 стакан;

орехи (любые, которые у вас есть) – 50 г;

крупное яблоко – 1 шт.;

растительное масло без запаха – 80 мл.

Приготовление

Шаг 1

Изюм и чернослив промойте на сите под проточной водой. Выложите в миску, залейте кипятком и оставьте на полчаса. При желании вы можете использовать любые другие сухофрукты, которые любите.

Шаг 2

Просейте муку вместе с разрыхлителем.

Шаг 3

В глубокой миске соедините горячую воду, какао, корицу и растительное масло. Всыпьте муку и замесите жидкое тесто.

Шаг 4

Чернослив и яблоко нарежьте небольшими кубиками. Предварительно очищать яблоко от кожуры не обязательно.

Шаг 5

Если вы используете грецкие орехи, измельчите их скалкой. Миндальные хлопья и кедровые орехи измельчать не нужно. Другие орехи порубите ножом или в блендере.

Шаг 6

Добавьте яблоки, сухофрукты и большую часть орехов в тесто и хорошо перемешайте. Оставьте 1-2 столовые ложки измельченных орехов для посыпки.

Шаг 7

Подготовьте форму для выпечки. Для этого смажьте дно и бока формы растительным маслом. Разогрейте духовку до 180°С.

Шаг 8

Выложите тесто в форму, посыпьте оставшимися орехами и выпекайте около 25 минут. Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой: сделайте прокол в центре пирога на всю толщину и вытащите шпажку.

Пирог готов, если на шпажке не осталось налипшего сырого теста. Если пирог еще не испекся, а краешки начинают подгорать, накройте форму листом пергамента или фольги (матовой стороной вниз).

Шаг 9

Готовый пирог достаньте из формы и остудите на решетке. После остывания нарежьте на порционные куски. При желании готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой и корицей.

Напомним рецепт вкуснейших постных кексов. Такая выпечка порадует не только для тех, кто соблюдает пост, но и тех, кто хочет приготовить что-то новое.

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