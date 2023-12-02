Аромат праздника: свиные крученики в подливе из белых грибов

Традиционные украинские крученики с белыми грибами украсят любой праздничный стол. Подавайте их горячими, чтобы в полной мере насладиться ароматом блюда.

Приготовьте к Новому году или Рождеству традиционное блюдо украинской кухни – крученики. Мясо по этому рецепту получается очень нежным, а белые грибы придают блюду восхитительный аромат. Рецептом вкуснейших кручеников поделился сайт "Все про страви".

Ингредиенты

мясо (свиной биток) – 300 г;

яйца – 2 шт.;

сушеные белые грибы – 50 г;

лук репчатый – 1 шт.;

мука пшеничная – 1 ст. л.;

сливки или сметана – 1 ст.л.;

чеснок – 1 зубок;

соль, черный молотый перец– по вкусу;

любимые специи – по желанию;

масло растительное для жарки – 2 ст.л.;

зелень – несколько веточек петрушки и/или укропа.

Приготовление

Шаг 1

Подготовьте мясо. Биток нарежьте пластинами толщиной примерно 1 см. Тонко отбейте их на доске кухонным молотком. Сложите с миску, приправьте солью, перцем и любимыми специями. Вместо соли можно использовать соевый соус – так мясо будет еще нежнее.

Накройте миску крышкой и оставьте мариноваться на пару часов.

Шаг 2

Сушеные белые грибы промойте и замочите в холодной воде минимум на час. Когда грибы размокнут, поставьте их в этой же воде на огонь и варите их до мягкости. выключите огонь и дайте грибам остыть.

Шаг 3

Возьмите примерно треть грибов и мелко порежьте. разбейте в миску яйца, посолите, взбейте венчиком. Добавьте к яйцам грибы и мелко порезанную зелень.

Шаг 4

Приготовьте омлет. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Вылейте на сковороду яичную смесь, обжарьте с двух сторон. Порежьте на кусочки размером в половину отбитых пластов мяса.

Шаг 5

Сверните крученики. На край отбитого пласта мяса положите кусочек омлета и плотно сверните. Каждый рулетик заверните в фольгу как конфету, хорошо поджимая с концов, чтобы крученики получились красивой формы.

Шаг 6

Нагрейте сковороду, смазанную растительным маслом, и обжарьте рулетики в фольге несколько минут с каждой стороны, чтобы мясо "прихватилось" и держало форму.

Шаг 7

Выложите рулетики в миску, дайте остыть и разверните. Сок, который образовался, не выливайте, он пойдет в подливу.

Шаг 8

Приготовьте подливу. Лук и грибы нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите в нее лук, обжарьте до прозрачности. Добавьте грибы, тушите еще минут пять. Ложку муки разведите в половине стакана остывшего грибного бульона, чтобы не было комочков. Добавьте в сковороду, хорошо перемешайте.

Шаг 9

Добавьте еще 1,5 стакана грибного отвара и мясной сок. Продолжайте готовить, пока подливка не начнет густеть. Добавьте мелко рубленый чеснок, соль и перец по вкусу.

Шаг 10

Уменьшите огонь до минимума, добавьте сливки, перемешайте и готовьте еще 5 минут.

Шаг 11

Подготовьте форму для запекания. Смажьте ее дно и бока растительным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Шаг 12

Сложите крученики в форму, залейте подливой. Накройте форму фольгой и запекайте крученики в духовке 20 минут.

Шаг 13

Готовое блюдо подавайте к столу горячим.

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