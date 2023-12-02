Торт "Рождественское полено": максимально простой рецепт

Рождественское полено – традиционный торт в виде полена, который подают на праздничный стол. Эта традиция восходит к средневековому обычаю сожжения рождественского полена.

Рождественское полено многие включают в праздничное меню. Предлагаем вам очень простой, но от этого не менее вкусный рецепт. Добавьте в крем немного кофе и привычный вкус заиграет новыми красками. Рецепт опубликовал Youtube-канал "Вкусная минутка".

Ингредиенты

тесто слоеное – 450 г;

масло сливочное – 400 г;

молоко сгущенное – 380 г (1 банка);

кофе натуральный молотый — 2 ч.л.

Приготовление

Шаг 1

Раскатайте размороженное слоеное тесто и порежьте его на полоски шириной 1,5-2см. Разместите их противне, застеленном пергаментом или силиконовым ковриком. Выпекайте в духовке при температуре 200˚C примерно 10-15 минут.

Шаг 2

Приготовьте крем. Взбейте размягченное сливочное масло с помощью миксера, добавьте сгущенку и кофе и снова все тщательно взбейте.

Шаг 3

Разложите на ровной поверхности пищевую пленку в 2-3 слоя. Выложите на пленку крем, затем 4-5 слоеных палочек, потом опять крем и т. д. Не забудьте оставить несколько палочек для украшения торта.

Шаг 4

Сверните плотный "рулет" и хорошо зафиксируйте у него края. Поставьте торт в холодильник как минимум на 12 часов.

Шаг 5

Снимите аккуратно пленку. Перетрите руками оставленные для украшения палочки в крошку и украсьте ей торт.

Большим преимуществом этого торта является то, что его можно приготовить заранее и заморозить. После разморозки он будет только вкуснее.

Торт Рождественское полено

Напомним еще один рецепт вкуснейшей домашней выпечки: торта "Черный принц". Торт с романтичным названием считается классическим десертом и полчил свое название из-за цвета коржей, в состав которых входит какао.

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