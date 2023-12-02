Коломыйские книгли: вкуснейший старинный рецепт украинской кухни

Если вы любите ленивые вареники и картофельники, попробуйте приготовить коломыйские книгли. Этот старинный рецепт чем-то похож на всем известные блюда, но имеет особую самобытность и привлекательность.

Приготовьте на Рождество блюдо старинной украинской кухни – коломыйские книгли. Этот рецепт сохранился до наших дней на Западной Украине и по сути похож на ленивые вареники из картофеля с зажаркой. Как и многие старые рецепты, готовится он очень просто и быстро. Рецептом коломыйских книглей поделился сайт "Все про страви".

Ингредиенты

Для теста:

картофель – 8 шт.;

яйцо – 1 шт.;

крахмал – 5 ст. л.;

соль – по вкусу.

Для зажарки:

лук репчатый – 1 шт.;

масло растительное – 4 ст. л.;

паприка сладкая – 2 ч. л.;

сметана – 4 ст. л.

Для варки книглей:

крахмал – 2 ст. л.;

вода – 2 литра;

соль – 0,5 ч.л.

Приготовление

Шаг 1

Половину картофеля сварите "в мундире" и остудите. Сырой картофель натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Вареный картофель почистите, тоже натрите на мелкой терке. смешайте сырой и вареный картофель, добавьте яйцо, соль и половину крахмала. Замесите тесто – оно должно быть гуще, чем на оладьи. Откорректируйте густоту, добавив крахмал до нужной консистенции теста.

Шаг 2

Поставьте на огонь кастрюлю с подсоленной водой. В стакане воды разведите 2 столовые ложки крахмала. Когда вода в кастрюле закипит, влейте туда разведенный крахмал. В этом киселе будут вариться книгли, а крахмал не даст им слипнуться.

Шаг 3

Скатайте из теста шарики размером с грецкий орех и приплюсните их в лепешку толшиной около сантиметра. Чтобы тесто меньше липло к рукам смачивайте их в воде или наденьте силиконовые перчатки.

Шаг 4

Сформованные книгли опустите в кипящий кисель и сразу помешайте, чтобы не пристали ко дну. Варите до тех пор, пока книгли не всплывут. Как только книгли всплыли, выключайте огонь и доставайте их из киселя.

Шаг 5

Приготовьте зажарку, пока варятся книгли. Разогрейте сковороду с растительным маслом, лук нарежьте полукольцами и обжарьте на масле до золотистого цвета. Добавьте паприку и сметану, хорошо перемешайте.

Шаг 6

Уменьшите огонь под сковородой до минимума. Сваренные книгли выложите в сковороду. Осторожно перемешайте и снимайте с огня.

Шаг 7

Подавайте коломыйские книгли горячими с жареными грибами, шкварками, сыром или зеленью – все варианты будут хороши!

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