Как питаться зимой: какие блюда можно приготовить из пяти самых полезных овощей

Чтобы поддержать организм в холодную погоду, обязательно нужно включить в свой рацион сезонные овощи.

Из пяти очень полезных овощей можно приготовить разнообразные блюда. Диетологи назвали самые необходимые и доступные продукты, которые помогут избежать заболеваний в зимний период и укрепят ваш иммунитет, сообщает Smak.

Морковь

Морковь обладает витаминными свойствами, специалисты рекомендуют ее употреблять при общей слабости организма и анемии. Овощ богат на витамины PP, A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, H и K. Диетологи рекомендуют употреблять морковь в салатах с растительным или оливковым маслом, так полезные вещества лучше усваиваются.

Что приготовить из моркови:

кексы;

торты;

пироги;

салаты;

лечо;

картопляники с морковной начинкой.

Свекла

Свекла содержит много железа. Вареная свекла сохраняет большое количество полезных веществ, витаминов и минералов. Остаются в ней витамины группы B, витамины А, Е, H, PP, калий, магний, цинк, железо, йод, фосфор. Наибольшую пользу принесет запеченный овощ.

Что приготовить из свеклы:

салат;

хумус;

лечо;

пирог;

котлеты;

бургеры;

свекольный квас.

Белокочанная капуста

Капуста богата витаминами А, В1, Р, К, В6. Этот овощ богат на витамин С. При квашении количество этого витамина увеличивается практически в два раза. Также она содержит много минералов (сера, кальций, калий, фосфор), клетчатки и воды.

Что приготовить из капусты:

пироги;

пирожки;

салат;

рулетики;

котлеты;

можно заквасить;

тушеные блюда.

Тыква

В тыкве содержится большое количество микроэлементов и витаминов: пектин, витамины А, С, К, В1, В2, В5, Е, РР. А также лютеин, витамин Е, холеин, кальций, медь, магний, фосфор, селен.

Что приготовить из тыквы:

запеканку;

пирог;

суп;

кашу;

варенье;

панна-котту;

гарнир;

кексы.

Болгарский перец

По содержанию витамина С этот овощ уступает только плодам шиповника. Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо и калий. Благодаря своим полезным веществам, перец является отличным иммуномодулятором. Он прекрасно сочетается как с мясом, так и с рыбой.

Что приготовить с болгарским перцем:

запечь в духовке;

фаршированный перец;

рулеты;

рагу;

всевозможные салаты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье.

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