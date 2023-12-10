Как питаться зимой: какие блюда можно приготовить из пяти самых полезных овощей
Чтобы поддержать организм в холодную погоду, обязательно нужно включить в свой рацион сезонные овощи.
Из пяти очень полезных овощей можно приготовить разнообразные блюда. Диетологи назвали самые необходимые и доступные продукты, которые помогут избежать заболеваний в зимний период и укрепят ваш иммунитет, сообщает Smak.
Морковь
Морковь обладает витаминными свойствами, специалисты рекомендуют ее употреблять при общей слабости организма и анемии. Овощ богат на витамины PP, A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, H и K. Диетологи рекомендуют употреблять морковь в салатах с растительным или оливковым маслом, так полезные вещества лучше усваиваются.
Что приготовить из моркови:
- кексы;
- торты;
- пироги;
- салаты;
- лечо;
- картопляники с морковной начинкой.
Свекла
Свекла содержит много железа. Вареная свекла сохраняет большое количество полезных веществ, витаминов и минералов. Остаются в ней витамины группы B, витамины А, Е, H, PP, калий, магний, цинк, железо, йод, фосфор. Наибольшую пользу принесет запеченный овощ.
Что приготовить из свеклы:
- салат;
- хумус;
- лечо;
- пирог;
- котлеты;
- бургеры;
- свекольный квас.
Белокочанная капуста
Капуста богата витаминами А, В1, Р, К, В6. Этот овощ богат на витамин С. При квашении количество этого витамина увеличивается практически в два раза. Также она содержит много минералов (сера, кальций, калий, фосфор), клетчатки и воды.
Что приготовить из капусты:
- пироги;
- пирожки;
- салат;
- рулетики;
- котлеты;
- можно заквасить;
- тушеные блюда.
Тыква
В тыкве содержится большое количество микроэлементов и витаминов: пектин, витамины А, С, К, В1, В2, В5, Е, РР. А также лютеин, витамин Е, холеин, кальций, медь, магний, фосфор, селен.
Что приготовить из тыквы:
- запеканку;
- пирог;
- суп;
- кашу;
- варенье;
- панна-котту;
- гарнир;
- кексы.
Болгарский перец
По содержанию витамина С этот овощ уступает только плодам шиповника. Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо и калий. Благодаря своим полезным веществам, перец является отличным иммуномодулятором. Он прекрасно сочетается как с мясом, так и с рыбой.
Что приготовить с болгарским перцем:
- запечь в духовке;
- фаршированный перец;
- рулеты;
- рагу;
- всевозможные салаты.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье.
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