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Еда

Как питаться зимой: какие блюда можно приготовить из пяти самых полезных овощей

овощи, капуста, морковь, перец, баклажаны, помидоры
Фото: ganc-chas.by | Полезные овощи

Чтобы поддержать организм в холодную погоду, обязательно нужно включить в свой рацион сезонные овощи.

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Из пяти очень полезных овощей можно приготовить разнообразные блюда. Диетологи назвали самые необходимые и доступные продукты, которые помогут избежать заболеваний в зимний период и укрепят ваш иммунитет, сообщает Smak.

Морковь

Морковь обладает витаминными свойствами, специалисты рекомендуют ее употреблять при общей слабости организма и анемии. Овощ богат на витамины PP, A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, H и K. Диетологи рекомендуют употреблять морковь в салатах с растительным или оливковым маслом, так полезные вещества лучше усваиваются.

Что приготовить из моркови:

  • кексы;
  • торты;
  • пироги;
  • салаты;
  • лечо;
  • картопляники с морковной начинкой.

Свекла

Свекла содержит много железа. Вареная свекла сохраняет большое количество полезных веществ, витаминов и минералов. Остаются в ней витамины группы B, витамины А, Е, H, PP, калий, магний, цинк, железо, йод, фосфор. Наибольшую пользу принесет запеченный овощ.

Что приготовить из свеклы:

  • салат;
  • хумус;
  • лечо;
  • пирог;
  • котлеты;
  • бургеры;
  • свекольный квас.

Белокочанная капуста

Капуста богата витаминами А, В1, Р, К, В6. Этот овощ богат на витамин С. При квашении количество этого витамина увеличивается практически в два раза. Также она содержит много минералов (сера, кальций, калий, фосфор), клетчатки и воды.

Что приготовить из капусты:

  • пироги;
  • пирожки;
  • салат;
  • рулетики;
  • котлеты;
  • можно заквасить;
  • тушеные блюда.

Тыква

В тыкве содержится большое количество микроэлементов и витаминов: пектин, витамины А, С, К, В1, В2, В5, Е, РР. А также лютеин, витамин Е, холеин, кальций, медь, магний, фосфор, селен.

Что приготовить из тыквы:

  • запеканку;
  • пирог;
  • суп;
  • кашу;
  • варенье;
  • панна-котту;
  • гарнир;
  • кексы.

Болгарский перец

По содержанию витамина С этот овощ уступает только плодам шиповника. Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо и калий. Благодаря своим полезным веществам, перец является отличным иммуномодулятором. Он прекрасно сочетается как с мясом, так и с рыбой.

Что приготовить с болгарским перцем:

  • запечь в духовке;
  • фаршированный перец;
  • рулеты;
  • рагу;
  • всевозможные салаты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье.

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