Як харчуватися взимку: які страви можна приготувати з п'яти найкорисніших овочів

Щоб підтримати організм у холодну погоду, обов'язково потрібно включити до свого раціону сезонні овочі.

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З п'яти дуже корисних овочів можна приготувати різноманітні страви. Дієтологи назвали найнеобхідніші та найдоступніші продукти, які допоможуть уникнути захворювань у зимовий період і зміцнять ваш імунітет, повідомляє Smak.

Морква

Морква має вітамінні властивості, фахівці рекомендують її вживати в разі загальної слабкості організму й анемії. Овоч багатий на вітаміни PP, A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, H і K. Дієтологи рекомендують вживати моркву в салатах з рослинною або оливковою олією, так корисні речовини краще засвоюються.

Що приготувати з моркви:

кекси;

торти;

пироги;

салати;

лечо;

картопляники з морквяною начинкою.

Буряк

Буряк містить багато заліза. Варений буряк зберігає велику кількість корисних речовин, вітамінів і мінералів. Залишаються в ньому вітаміни групи B, вітаміни А, Е, H, PP, калій, магній, цинк, залізо, йод, фосфор. Найбільшу користь принесе запечений овоч.

Що приготувати з буряка:

салат;

хумус;

лечо;

пиріг;

котлети;

бургери;

буряковий квас.

Білокачанна капуста

Капуста багата на вітаміни А, В1, Р, К, В6. Цей овоч багатий на вітамін С. Під час квашення кількість цього вітаміну збільшується практично вдвічі. Також вона містить багато мінералів (сірка, кальцій, калій, фосфор), клітковини і води.

Що приготувати з капусти:

пироги;

пиріжки;

салат;

рулетики;

котлети;

можна заквасити;

тушковані страви.

Гарбуз

У гарбузі міститься велика кількість мікроелементів і вітамінів: пектин, вітаміни А, С, К, В1, В2, В5, Е, РР. А також лютеїн, вітамін Е, холеїн, кальцій, мідь, магній, фосфор, селен.

Що приготувати з гарбуза:

запіканку;

пиріг;

суп;

кашу;

варення;

панна-котту;

гарнір;

кекси.

Болгарський перець

За вмістом вітаміну С цей овоч поступається лише плодам шипшини. Болгарський перець є джерелом таких вітамінів і мінералів, як А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, залізо і калій. Завдяки своїм корисним речовинам, перець є чудовим імуномодулятором. Він чудово поєднується як із м'ясом, так і з рибою.

Що приготувати з болгарським перцем:

запекти в духовці;

фарширований перець;

рулети;

рагу;

всілякі салати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я.

Раніше Фокус публікував рецепт салату з моркви, буряка з родзинками і горіхами пекан. Цією корисною та оригінальною стравою ви зможете здивувати друзів і близьких.