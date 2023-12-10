Правильное питание: салат из тыквы и свеклы с сыром и шпинатом

Простой в приготовлении и очень вкусный салат, в состав которого, кроме основных ингредиентов, входит сыр и тыквенные семечки.

Правильное питание может быть очень вкусным. Салат из свеклы и тыквы получается легким, утоляет голод и не вредит фигуре. В состав этого блюда входят продукты, которые содержат мало углеводов, но много полезных веществ: калий, натрий, кальций фосфор, железо, витамин А, фолиевую кислоту, пишет Тaste.

Ингредиенты

700 г тыквы, нарезанной кубиками по 2 см;

2 чайные ложки оливкового масла;

1 чайная ложка тмина;

2 столовые ложки тыквенных семечек;

250 г вареной свеклы, разрезанной на дольки;

280 г свежего шпината;

30 мл бальзамического уксуса;

150 г голубого сыра.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 200С. Застелите противень бумагой для выпечки. Разложите тыкву по противню. Полейте маслом и посыпте тмином. Запекайте, время от времени помешивая, в течение 20 минут или пока тыква не станет светло-золотистой и мягкой. На противень вокруг тыквы выложите тыквенные семечки. Выпекайте еще 2 минуты. Достаньте из духовки и дайте немного остыть.

Шаг 2. Поместите тыкву, свеклу и шпинат в большую миску. Полить бальзамическим уксусом и перемешайте. Поместите в сервировочную миску. Посыпьте голубым сыром и семечками.

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