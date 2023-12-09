Ароматный тыквенный кекс со сливочным кремом – очень зимний десерт

Нежный кекс с цукатами, специями и тыквой, чем-то напоминающий штоллен – самая подходящая выпечка для холодного времени года.

Насыщенный аромат, слегка влажная текстура и тонкая нота специй — такой десерт создаст особую атмосферу даже в прозаичные будни. Тыква великолепно сочетается с вяленой клюквой и орехами, а сливочный крем подчеркивает насыщенный вкус. Рецептом поделилась кулинарный блогер kate.nora.blog в Tiktok.

Лучше всего выбирать тыкву сладкого и яркого сорта, например мускатную или "Хоккайдо".

Ингредиенты

Для кекса

яйца куриные – 2 шт;

тыква очищенная – 180 г;

сахар – 90 г;

мука пшеничная – 190 г;

масло сливочное – 80 г

сода пищевая – 0,5 ч. л;

разрыхлитель – 1 ч. л;

имбирь сушеный молотый – 1 ч. л;

корица молотая – 1 ч. л;

кардамон молотый – 0,25 ч. л;

орехи грецкие – 70 г;

вишня вяленая – 40 г;

клюква вяленая – 40 г;

ром (можно заменить коньяком) – 50 мл;

семечки тыквы – 20 г.

Для крема:

сыр сливочный сыр – 170 г;

пудра сахарная – 2 ст. л;

сок лимона – 2 ст. л;

цедра лимона – 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1

Разрежьте вяленые вишни пополам и добавьте к ним клюкву. Не забудьте отложить примерно десять ягод для украшения. Промойте вишню и клюкву горячей водой и замочите их в роме. Оставьте ягоды настаиваться не менее часа, после чего обсушите с помощью бумажного полотенца.

Шаг 2

Прогрейте на сухой сковороде орехи и семечки, чтобы сделать их аромат насыщеннее.

Шаг 3

Взбейте яйца с сахаром в пышную пену. Натрите на мелкую терку тыкву и аккуратно перемешайте с яичной смесью. Добавьте растопленное масло, муку, разрыхлитель, соду и специи. Введите орехи, семечки и ягоды и еще раз очень аккуратно перемешайте.

Шаг 4

Застелите пергаментом форму, выложите в нее тесто и выпекайте кекс на 180 ⁰C 30 – 40 минут? в зависимости от вашей духовки.

Шаг 5

Добавьте в сливочный сыр сахарную пудру, цедру и сок лимона.

Шаг 6

Дайте остыть кексу, достаньте его из формы и намажьте кремом, посыпьте семечками тыквы и ягодами.

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