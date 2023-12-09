Солдатское австралийское печенье Анзак: готовим посылку на фронт

Анзак, может храниться несколько месяцев и сохраняет свои вкусовые качества даже в неблагоприятных условиях хранения.

Если вы собираете посылку для бойцов ВСУ к Рождеству и Новому году, приготовьте это печенье австралийских солдат. Тем более, что с этой выпечкой справится даже тот, у кого мало опыта. Рецептом печенья Анзак поделился Фокус.

По легенде, это сладкое овсяное печенье придумали австралийские женщины во время Первой мировой войны. Австралийский и новозеландский армейский корпус (АНЗАК) участвовал в боевых действиях в Европе и посылки, которые отправлялись на фронт из Австралии должны были пережить долгое морское путешествие, чтобы попасть к адресату.

Поэтому было придумано печенье Анзак, которое может храниться несколько месяцев и сохраняет свои вкусовые качества при перепадах температуры и влажности.

Из указанного количества ингредиентов у вас получится 10 штук печенья общим весом около 300 г.

Ингредиенты

мука пшеничная – 80 г;

сливочное масло – 65 г;

овсяные хлопья – 50 г;

сахар – 100 г;

кокосовая стружка – 25 г;

мед 25 г;

вода – 2 ч. л.;

сода – 2 г;

ванилин – 1 г;

соль – щепотка.

Приготовление

Шаг 1

Просейте в миску муку. Добавьте овсяные хлопья, сахар, кокосовую стружку, ванилин и соль. Все перемешайте.

Шаг 2

Растопите сливочное масло на слабом огне. Добавьте в масло мед и 2 чайные ложки воды.

Шаг 3

Пока масляно-медовая смесь горячая, добавьте соду и хорошо перемешайте.

Шаг 4

Влейте теплую жидкую смесь в сухие ингредиенты и тщательно вымесите тесто. Консистенция теста будет липкой.

Накройте миску и уберите на полчаса в холодильник, чтобы тесто застыло.

Шаг 5

Достаньте тесто из холодильника. Разделите его на 10 одинаковых кусочков. Если вы используете кухонные весы, делите тесто на кусочки по 35 г.

Шаг 6

Скатайте из теста шарики, немного приплюсните их и выложите на противень, застеленный силиконовым ковриком.

Обратите внимание, что печенье при выпечке сильно расплывается, поэтому распределите шарики на листе на расстоянии друг от друга.

Шаг 7

Разогрейте духовку до 160-170°C. Выпекайте печенье около 12 минут, пока оно не станет карамельного цвета.

Шаг 8

Дайте печенью остыть на противне. Горячее печенье легко ломается. После остывания оно становится достаточно твердым и легко перенесет транспортировку. Собирая посылку, упакуйте его в герметичный пакет или пищевую пленку.

Напомним рецепт норвежского рождественского печенья. Этот традиционный рецепт легко приготовить, а печенье можно долго хранить в банке.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное печенье к чаю. Печенье "Гата" буквально тает во рту.