Медовые "николайчики": как приготгвить традиционное печенье к празднику

Этот рецепт не только порадует вас своим вкусом и праздничным ароматом, но может стать великолепным развлечением для всей семьи, если вы приготовите и украсите его вместе с детьми.

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Издавна принято накануне Дня святого Николая, который в этом году отмечается 6 декабря, выпекать медовые "николайчики" и класть детям под подушку. Традиционными формами для них считаются фигурки святого, лошадки и петушки, но можно использовать любые формочки.

Ведь главное в этом блюде – невероятный аромат меда и специй, который создает праздничное настроение. Вкус печенья получается очень нежным, им можно угостить даже малышей. Проверенным рецептом поделился сайт Shuba.life.

Ингредиенты

Для теста:

мука пшеничная – 600 г;

яйца – 2 шт + 2 желтка;

маргарин (можно заменить сливочным маслом) – 150 г;

сахар – 200 г;

мед – 150 г;

сметана 20% – 2 ст.л;

сода пищевая – 1 ч.л;

корица молотая – 0,5 ч.л;

гвоздика молотая – 0,5 ч.л.

Для глазури:

пудра сахарная – 1 ст;

яйцо (белок) – 1 шт;

сок лимона – 0,5 ч.л.

Приготовление

Шаг 1

Просейте муку вместе с содой и натрите на терке маргарин или сливочное масло. В хорошо перемешанную смесь вводим:

яйца;

желтки;

сметану;

сахар;

мед;

специи.

Шаг 2

Замесите тесто и заверните его в пленку. Тесто должно "отдохнуть" в холодильнике не менее 6 часов.

Шаг 3

Раскатайте тесто не слишком тонко – оно не должно быть тоньше 0,5 см. Вырежьте из раскатанного теста с помощью формочек фигурки "николайчиков".

Шаг 4

Застелите противень силиконовым ковриком или бумагой для выпечки и разложите на нем печенье. Смажьте каждую фигурку взбитым яйцом с помощью силиконовой кисти. Выпекайте "николайчиков" в духовке, разогретой до 180 °C до тех пор, пока они не станут золотистого цвета.

Шаг 5

Приготовьте сахарную глазурь (айсинг):

Взбейте белок до твердых пиков. Вмешайте в несколько этапов сахарную пудру. Добавьте лимонный сок.

Разрисуйте остывшее печенье глазурью с помощью кондитерского мешка.

Шаг 6

Дайте глазури полностью высохнуть не менее 2 часов.

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