Медовые "николайчики": как приготгвить традиционное печенье к празднику
Этот рецепт не только порадует вас своим вкусом и праздничным ароматом, но может стать великолепным развлечением для всей семьи, если вы приготовите и украсите его вместе с детьми.
Издавна принято накануне Дня святого Николая, который в этом году отмечается 6 декабря, выпекать медовые "николайчики" и класть детям под подушку. Традиционными формами для них считаются фигурки святого, лошадки и петушки, но можно использовать любые формочки.
Ведь главное в этом блюде – невероятный аромат меда и специй, который создает праздничное настроение. Вкус печенья получается очень нежным, им можно угостить даже малышей. Проверенным рецептом поделился сайт Shuba.life.
Ингредиенты
Для теста:
- мука пшеничная – 600 г;
- яйца – 2 шт + 2 желтка;
- маргарин (можно заменить сливочным маслом) – 150 г;
- сахар – 200 г;
- мед – 150 г;
- сметана 20% – 2 ст.л;
- сода пищевая – 1 ч.л;
- корица молотая – 0,5 ч.л;
- гвоздика молотая – 0,5 ч.л.
Для глазури:
- пудра сахарная – 1 ст;
- яйцо (белок) – 1 шт;
- сок лимона – 0,5 ч.л.
Приготовление
Шаг 1
Просейте муку вместе с содой и натрите на терке маргарин или сливочное масло. В хорошо перемешанную смесь вводим:
- яйца;
- желтки;
- сметану;
- сахар;
- мед;
- специи.
Шаг 2
Замесите тесто и заверните его в пленку. Тесто должно "отдохнуть" в холодильнике не менее 6 часов.
Шаг 3
Раскатайте тесто не слишком тонко – оно не должно быть тоньше 0,5 см. Вырежьте из раскатанного теста с помощью формочек фигурки "николайчиков".
Шаг 4
Застелите противень силиконовым ковриком или бумагой для выпечки и разложите на нем печенье. Смажьте каждую фигурку взбитым яйцом с помощью силиконовой кисти. Выпекайте "николайчиков" в духовке, разогретой до 180 °C до тех пор, пока они не станут золотистого цвета.
Шаг 5
Приготовьте сахарную глазурь (айсинг):
- Взбейте белок до твердых пиков.
- Вмешайте в несколько этапов сахарную пудру.
- Добавьте лимонный сок.
Разрисуйте остывшее печенье глазурью с помощью кондитерского мешка.
Шаг 6
Дайте глазури полностью высохнуть не менее 2 часов.
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