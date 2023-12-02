Медові "миколайчики": як приготувати традиційне печиво до свята

Цей рецепт не тільки потішить вас своїм смаком і святковим ароматом, а й може стати чудовою розвагою для всієї родини, якщо ви приготуєте і прикрасите його разом із дітьми.

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З давніх-давен заведено напередодні Дня святого Миколая, який цього року відзначають 6 грудня, випікати медові "миколайчики" та класти дітям під подушку. Традиційними формами для них вважаються фігурки святого, коники та півники, але можна використовувати будь-які формочки.

Адже головне в цій страві — неймовірний аромат меду та спецій, який створює святковий настрій. Смак печива виходить дуже ніжним, ним можна пригостити навіть малечу. Перевіреним рецептом поділився сайт Shuba.life.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно пшеничне — 600 г;

яйця — 2 шт + 2 жовтки;

маргарин (можна замінити вершковим маслом) — 150 г;

цукор — 200 г;

мед — 150 г;

сметана 20% — 2 ст.л;

сода харчова — 1 ч.л;

кориця мелена — 0,5 ч.л;

гвоздика мелена — 0,5 ч.л.

Для глазурі:

пудра цукрова — 1 ст;

яйце (білок) — 1 шт;

сік лимона — 0,5 ч.л.

Приготування

Крок 1

Просійте борошно разом із содою і натріть на тертці маргарин або вершкове масло. У добре перемішану суміш вводимо:

яйця;

жовтки;

сметану;

цукор;

мед;

спеції.

Крок 2

Замісіть тісто і загорніть його в плівку. Тісто має "відпочити" в холодильнику щонайменше 6 годин.

Крок 3

Розкачайте тісто не надто тонко — воно не має бути тоншим за 0,5 см. Виріжте з розкачаного тіста за допомогою формочок фігурки "миколайчиків".

Крок 4

Застеліть деко силіконовим килимком або папером для випічки і розкладіть на ньому печиво. Змастіть кожну фігурку збитим яйцем за допомогою силіконового пензля. Випікайте "миколайчиків" у духовці, розігрітій до 180 °C доти, доки вони не стануть золотистого кольору.

Крок 5

Приготуйте цукрову глазур (айсинг):

Збийте білок до твердих піків. Вмішайте в кілька етапів цукрову пудру. Додайте лимонний сік.

Розмалюйте остигле печиво глазур'ю за допомогою кондитерського мішка.

Крок 6

Дайте глазурі повністю висохнути щонайменше 2 години.

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