Медові "миколайчики": як приготувати традиційне печиво до свята
Цей рецепт не тільки потішить вас своїм смаком і святковим ароматом, а й може стати чудовою розвагою для всієї родини, якщо ви приготуєте і прикрасите його разом із дітьми.
З давніх-давен заведено напередодні Дня святого Миколая, який цього року відзначають 6 грудня, випікати медові "миколайчики" та класти дітям під подушку. Традиційними формами для них вважаються фігурки святого, коники та півники, але можна використовувати будь-які формочки.
Адже головне в цій страві — неймовірний аромат меду та спецій, який створює святковий настрій. Смак печива виходить дуже ніжним, ним можна пригостити навіть малечу. Перевіреним рецептом поділився сайт Shuba.life.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно пшеничне — 600 г;
- яйця — 2 шт + 2 жовтки;
- маргарин (можна замінити вершковим маслом) — 150 г;
- цукор — 200 г;
- мед — 150 г;
- сметана 20% — 2 ст.л;
- сода харчова — 1 ч.л;
- кориця мелена — 0,5 ч.л;
- гвоздика мелена — 0,5 ч.л.
Для глазурі:
- пудра цукрова — 1 ст;
- яйце (білок) — 1 шт;
- сік лимона — 0,5 ч.л.
Приготування
Крок 1
Просійте борошно разом із содою і натріть на тертці маргарин або вершкове масло. У добре перемішану суміш вводимо:
- яйця;
- жовтки;
- сметану;
- цукор;
- мед;
- спеції.
Крок 2
Замісіть тісто і загорніть його в плівку. Тісто має "відпочити" в холодильнику щонайменше 6 годин.
Крок 3
Розкачайте тісто не надто тонко — воно не має бути тоншим за 0,5 см. Виріжте з розкачаного тіста за допомогою формочок фігурки "миколайчиків".
Крок 4
Застеліть деко силіконовим килимком або папером для випічки і розкладіть на ньому печиво. Змастіть кожну фігурку збитим яйцем за допомогою силіконового пензля. Випікайте "миколайчиків" у духовці, розігрітій до 180 °C доти, доки вони не стануть золотистого кольору.
Крок 5
Приготуйте цукрову глазур (айсинг):
- Збийте білок до твердих піків.
- Вмішайте в кілька етапів цукрову пудру.
- Додайте лимонний сік.
Розмалюйте остигле печиво глазур'ю за допомогою кондитерського мішка.
Крок 6
Дайте глазурі повністю висохнути щонайменше 2 години.
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