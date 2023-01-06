Ідеально до різдвяного столу. Рецепт м'ясного хліба від Євгена Клопотенка

Страва поєднує в собі ніжність ліщини та аромат французької гірчиці.

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М'ясний хліб стане чудовою альтернативою котлетам як у будні дні, так і до святкового столу. Про рецепт приготування смачної страви розповідає український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

500 г філе індички

2 шматочки білого хліба

150 мл вершків 30 %

20 г вершкового масла 82,5%

1 пучок кропу (7-10 гілочок)

1 ч. л. французької гірчиці в зернах

1 яйце

2 зубчики часнику

1 ч. л. солі

40 г білих сухих грибів

40 г ліщини

2 ст. л. коньяку

Для початку дістаємо вершкове масло. Вмикаємо духовку розігріватися до 180 градусів.

Хліб (2 шматочки) замочуємо у 150 мл вершків на 20 хвилин. Гарно розминаємо його руками до однорідного стану.

Тим часом гриби перекладаємо до миски та заливаємо окропом. Даємо настоятися 20 хвилин. Після цього промиваємо під проточною водою та ріжемо дрібним кубиком.

Тоді беремося за фарш. Миємо наше філе, очищуємо його від плівок та пропускаємо через м’ясорубку.

Пучок кропу миємо та дрібно нарізаємо.

Після цього готуємо масу для м'ясного хлібця. У мисці змішуємо фарш із зеленю кропу, 1 ч. л. французької гірчиці в зернах, одним яйцем, розмоченим білим хлібом та білими грибами. Також додаємо 2 зубчики часнику та сіль. Гарно все мішаємо.

Ліщину рубаємо ножем та підсмажуємо на сухій пательні, додаючи до неї 2 ст. л. коньяку та підпалюючи.

Форму для запікання хлібця ретельно змащуємо вершковим маслом 82,5% та кладемо на дно підсмажені горіхи. Зверху викладаємо суміш з фаршу та рівняємо все гарно силіконовою лопаткою.

Готуємо в духовці за температури 180 градусів протягом 50-60 хвилин залежно від товщини шару хлібця.

Даємо м'ясному хлібу повністю охолонути та нарізаємо порційними смужками. До столу варто подавати теплим або охолодженим.

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