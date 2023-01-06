Идеально к рождественскому столу. Рецепт мясного хлеба от Евгения Клопотенко
Блюдо сочетает в себе нежность орешника и аромат французской горчицы.
Мясной хлеб станет прекрасной альтернативой котлетам как в будни, так и к праздничному столу. О рецепте приготовления вкусного блюда рассказывает украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 500 г филе индейки
- 2 кусочка белого хлеба
- 150 мл сливок 30%
- 20 г сливочного масла 82,5%
- 1 пучок укропа (7-10 веточек)
- 1 ч. л. французской горчицы в зернах
- 1 яйцо
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. соли
- 40 г белых сухих грибов
- 40 г орешника
- 2 ст. л. коньяка
Для начала достаем сливочное масло. Включаем духовку разогреваться до 180 градусов.
Хлеб (2 кусочка) замачиваем в 150 мл сливок на 20 минут. Хорошо разминаем его руками до однородного состояния.
Тем временем грибы перекладываем в миску и заливаем кипятком. Даем настояться 20 минут. После этого промываем под проточной водой и режем мелким кубиком.
Тогда беремся за фарш. Моем наше филе, очищаем его от пленок и пропускаем через мясорубку.
Пучок укропа моем и мелко нарезаем.
После этого готовим массу для мясного хлебца. В миске смешиваем фарш с зеленью укропа, 1 ч. л. французской горчицы в зернах, одним яйцом, размоченным белым хлебом и белыми грибами. Также добавляем 2 зубчика чеснока и соль. Хорошо все мешаем.
Орешник рубим ножом и поджариваем на сухой сковороде, добавляя в нее 2 ст. л. коньяка и поджигая.
Форму для запекания хлебца тщательно смазываем сливочным маслом 82,5% и кладем на дно поджаренные орехи. Сверху выкладываем смесь из фарша и равняем все хорошо силиконовой лопаткой.
Готовим в духовке при температуре 180 градусов в течение 50-60 минут в зависимости от толщины слоя хлебца.
Даем мясному хлебу полностью остыть и нарезаем порционными полосками. К столу следует подавать теплым или охлажденным.
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