Идеально к рождественскому столу. Рецепт мясного хлеба от Евгения Клопотенко

Блюдо сочетает в себе нежность орешника и аромат французской горчицы.

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Мясной хлеб станет прекрасной альтернативой котлетам как в будни, так и к праздничному столу. О рецепте приготовления вкусного блюда рассказывает украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г филе индейки

2 кусочка белого хлеба

150 мл сливок 30%

20 г сливочного масла 82,5%

1 пучок укропа (7-10 веточек)

1 ч. л. французской горчицы в зернах

1 яйцо

2 зубчика чеснока

1 ч. л. соли

40 г белых сухих грибов

40 г орешника

2 ст. л. коньяка

Для начала достаем сливочное масло. Включаем духовку разогреваться до 180 градусов.

Хлеб (2 кусочка) замачиваем в 150 мл сливок на 20 минут. Хорошо разминаем его руками до однородного состояния.

Тем временем грибы перекладываем в миску и заливаем кипятком. Даем настояться 20 минут. После этого промываем под проточной водой и режем мелким кубиком.

Тогда беремся за фарш. Моем наше филе, очищаем его от пленок и пропускаем через мясорубку.

Пучок укропа моем и мелко нарезаем.

После этого готовим массу для мясного хлебца. В миске смешиваем фарш с зеленью укропа, 1 ч. л. французской горчицы в зернах, одним яйцом, размоченным белым хлебом и белыми грибами. Также добавляем 2 зубчика чеснока и соль. Хорошо все мешаем.

Орешник рубим ножом и поджариваем на сухой сковороде, добавляя в нее 2 ст. л. коньяка и поджигая.

Форму для запекания хлебца тщательно смазываем сливочным маслом 82,5% и кладем на дно поджаренные орехи. Сверху выкладываем смесь из фарша и равняем все хорошо силиконовой лопаткой.

Готовим в духовке при температуре 180 градусов в течение 50-60 минут в зависимости от толщины слоя хлебца.

Даем мясному хлебу полностью остыть и нарезаем порционными полосками. К столу следует подавать теплым или охлажденным.

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