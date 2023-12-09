Кулинарные советы: 5 продуктов, которые нельзя готовить на чугунной сковороде

Чугунная сковорода очень пористая, поэтому сильно впитывает запахи еды, а новая сковорода должна пройти несколько циклов приготовления и чистки, чтобы к ней перестали прилипать некоторые продукты.

Хотя чугунная сковорода может прослужить вам всю жизнь, возможно, это ваш самый привередливый кухонный инструмент. О том, какие продукты лучше избегать на ней готовить, рассказал сайт RealSimple.

Яйца

Поскольку новая чугунная сковорода невероятно пористая, яйца — это, пожалуй, худшее, что можно на ней приготовить. Мало того, что ваши яйца приготовятся неравномерно, но вы потратите все утро, соскребая остатки яиц со дна сковороды. Однако со временем, когда ваша чугунная сковорода пройдет "обкатку" на кухне, вы сможете приготовить на ней восхитительную яичницу и пышную фриттату.

Рыба (некоторые сорта)

Хорошее практическое правило — готовить на чугунной сковороде только более толстые куски рыбы. Стейки из тунца идеально подходят для обжаривания и выдерживают высокую температуру. Но нежные виды рыбы, такие как камбала, треска и даже лосось, скорее всего, прилипнут к сковороде. Кроме того вам будет необходимо тщательно очистить сковороду после приготовления любого вида рыбы, иначе ваше следующее блюдо может приобрести этот противоречивый рыбный вкус.

Десерты

Как упоминалось выше, чугунные сковороды невероятно пористые, а это значит, что они сохраняют вкус блюд, которые в них готовились, если их недостаточно хорошо почистить. Итак, хотя большая сковорода выглядит идеальной для приготовления фруктового пирога или творожной запеканки, вы должны убедиться, что она была тщательно очищена от предыдущего блюда, прежде чем использовать чугунную сковороду для приготовления десерта.

Кислые продукты

Чугунные сковороды и кислые продукты просто несовместимы. Если вы готовите насыщенный томатный соус, тушеное в вине мясо или маринад на основе лимона, вам стоит взять посуду из нержавейки или керамики. Кислые продукты вступают в химическую реакцию с чугуном, в результате ваше блюдо может получить неприятный привкус, а уж о вреде здоровью можно даже не говорить.

Продукты с сильным запахом

Когда дело доходит до приготовления пищи на чугунной посуде, всегда полезно учитывать то, какие ингредиенты вы используете. Тот факт, что к сковороде ничего не прилипнет, не означает, что она не пропахнет ароматами еды, которую вы готовите. Блюда с сильно пахнущими ингредиентами, такими как карри или тмин, лучше готовить в другой посуде, чтобы избежать хлопот с чисткой.

Напомним, ученые рассказали, действительно ли наша посуда повышает риск развития болезни Альцгеймера. В последнее время все больше сообщений о том, что посуда для приготовления пищи может оказаться опасной для нашего здоровья. Так ли это на самом деле?

Ранее Фокус писал, как правильно приготовить жареную картошку на сковороде, чтобы получилось очень вкусно. Все любят жареную картошку, но чтобы приготовить ее правильно, нужно соблюдать некоторые правила.