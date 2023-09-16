Опасно для здоровья. Почему не следует использовать сковороды со сколами и царапинами

Врач предупреждает, что подобная кухонная утварь может нанести непоправимый вред здоровью — выделяет тысячи вредных частиц.

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Долгое время исследователи предупреждают, что использовать сковороды и кастрюли с антипригарным покрытием, на которых уже образовались царапины или сколы, может быть опасно для здоровья человека. Дело в том, что безобидные на первый взгляд повреждения могут нанести существенный вред, пишет Daily Mail.

По словам доктора Пунам Десаи, практикующей в Нью-Йорке, опасность использования поцарапанных сковородок заключается в том, что они могут выделять микропластик. Фактически через эти крохотные царапины могут выделяться миллионы микрочастиц, которые попадают в нашу еду, а затем и организм.

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Исследователи отмечают, что некоторые микропластики содержат пер- и полифторированные вещества (ПФАС), также известные как форе-химикаты. Они представляют собой прилипшие и термостойкие частицы, используемые для изготовления миллионов кухонных принадлежностей.

В последние годы ученые связывают эти химикаты с различными проблемами со здоровьем, в том числе несколькими видами рака, аутизмом и бесплодием. Например, предыдущее исследование показало, что всего одна царапина на поверхности кастрюли или сковороды моет привести к попаданию миллионов микропластика в пищу.

В ходе исследования ученые использовали световые волны для измерения микроскопических частиц и обнаружили, что всего одна 5-сантиметровая царапина на тефлоновой сковороде выделяет до 2,3 миллиона микропластика.

По словам доктора Десаи, она также советует избегать использования сковородок с керамическим покрытием, так как под ним находится слой алюминия, который также может попадать в нашу пищу. Отметим, что полностью керамические сковороды, как правило, считаются безопасной альтернативой сковородам с антипригарным покрытием, так как они не содержат ПФАС и металлов. В то же время посуда с керамическим покрытием, как правило, изготавливается из алюминия, а потому его частицы могут попадать в нашу пищу.

Основная проблема заключается в том, что ПФАС попадают в наш организм, в том числе через пищу, которую мы потребляем, и остаются в нем в течение длительного периода времени. По словам Десаи, постепенно эти химикаты будут устраняться из организма с мочой, однако это происходит крайне медленно. Именно поэтому данные химикаты также называют "вечными химикатами", поскольку они чрезвычайно долго разлагаются в организме — около 10 лет — и никогда не разрушаются в окружающей среде.

Ранее Фокус писал о том, что "экологичная" бумажная посуда также опасна для планеты, как и пластик.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.