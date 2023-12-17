Лодочки из перца со сливочным сыром: быстрый рецепт праздничной закуски

Очень простое в приготовлении горячее блюдо — фаршированные перцы под сырной начинкой. Перцы получаются сочными, вкусными и очень выигрышно смотрятся на любом праздничном столе, даже новогоднем.

Сделайте приготовление рождественской вечеринки легким делом с помощью этой простой вего-закуски. Рецептом перцев с сыром и цедрой лимона поделилась кулинарный блогер Трейси Резерфорд, пишет Taste.

Ингредиенты

250 г сливочного сыра, комнатной температуры;

65 г (1/4 стакана) сметаны;

60 г (1/4 стакана) майонеза;

1 чайная ложка мелко натертой цедры лимона;

1 небольшой зубчик чеснока, раздавленный;

500 г сладкого детского перца, разрезать пополам, удалить семена и мембрану;

сладкая паприка для посыпки;

нарезанный зеленый лук для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Используйте электрический венчик, чтобы взбить сливочный сыр в миске до получения однородной массы. Добавьте сметану, майонез, цедру лимона и чеснок. Взбивайте, пока все ингредиенты хорошо не будут перемешаны.

Шаг 2. Переложите смесь в кондитерский мешок с простой насадкой диаметром 1 см. Выдавите смесь в каждую половинку перца. Разложите на блюде по кругу. Слегка посыпьте паприкой и посыпьте луком перед подачей.

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