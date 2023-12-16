Готовим с детьми новогоднее лакомство: эффектные пирожные "Шишки"

Привлеките детвору к подготовке новогоднего стола. Основу вам придется сделать самостоятельно, а вот со сборкой пирожных справятся даже маленькие дети.

Пирожные "Шишки" трудно отличить от настоящих еловых шишек, а на приготовление этого десерта к Новому году уйдет совсем немного времени. О том, как приготовить новогоднее лакомство вместе с детьми, рассказал сайт Shef Donna.

По вкусу эти пирожные похожи на классический десерт "картошка", только для основы используется шоколадный бисквит, что делает "Шишки" более нежными по текстуре.

Из указанного количества ингредиентов у вас получится 10 красивых пирожных к новогоднему столу.

Ингредиенты

яйца – 3 шт.;

сахар – 100 г;

мука пшеничная – 55 г;

какао – 25 г;

разрыхлитель – 1\3 ч. л.;

соль – на кончике ножа;

масло сливочное – 150 г;

молоко сгущенное – 100 г;

ваниль, корица – по вкусу;

ракушки шоколадные глазированные (сухой завтрак) – 1 пачка;

пудра сахарная – для посыпки;

крепкий алкоголь (ром, коньяк, виски) – по желанию.

Приготовление

Шаг 1

В большой миске взбейте миксером яйца с солью и ванилью на максимальной скорости до устойчивой пены. Продолжайте взбивать, постепенно добавляя сахар. Вбивайте около 7-10 минут, пока сахар не растворится.

Шаг 2

В другую миску просейте муку вместе с какао, разрыхлителем и корицей.

Шаг 3

Включите духовку на разогрев до 180°C. Противень для выпечки застелите пергаментом, чтобы бисквит не прилип.

Если у вас вдруг нет пергамента, сделайте "французскую рубашку":

щедро смажьте противень сливочным маслом;

обильно посыпьте его мукой;

струсите излишки муки.

На противне получится эффективная двухслойная защита от пригорания. Но с экономической точки зрения, пергамент использовать дешевле и проще.

Шаг 4

Частями добавьте муку к взбитым яйцам, осторожно вымешивайте тесто лопаткой снизу вверх, чтобы оно не сильно опало.

Шаг 5

Бисквитное тесто очень нежное и воздушное. Оно не терпит резких движений, тряски и долгого ожидания. Поэтому сразу же осторожно выложите его на противень, аккуратно разровняйте лопаткой, чтобы слой получился толщиной примерно 1 см.

Шаг 6

Выпекайте бисквит около 15 минут. Следите за тем, чтобы он не пригорел. Готовность можно смело определять по внешнему виду, Из-за того, что толщина бисквита маленькая, внутри он точно пропечется.

Шаг 7

Снимите бисквит с противня вместе с пергаментом и остудите на решетке.

Если вы пекли бисквит на "французской рубашке", застелите решетку чистым полотенцем, посыпьте немного крупным сахаром и переверните бисквит на полотенце.

Шаг 8

Остывший бисквит поломайте на кусочки, сложите в чашу блендера и измельчите в крошку.

Шаг 9

Взбейте мягкое сливочное масло со сгущенным молоком. Добавьте измельченный бисквит и по желанию немного крепкого ароматного алкоголя. Перемешайте все лопаткой или ложкой до получения однородной липкой массы.

Осторожно! Этот "полуфабрикат" уже настолько вкусный, что вам придется взять себя в руки и не съесть его до того, как вы позовете детей собирать пирожные.

Шаг 10

Разделите основу для шишек на 10 одинаковых кусочков и слепите из них пирамидки.

Шаг 11

Теперь самое время звать маленьких помощников. Откройте упаковку с шоколадным сухим завтраком, насыпьте хлопья в миску. Покажите детям, как нужно собирать пирожные.

Для этого по кругу втыкайте чешуйки до тех пор пока не сформируется целая шишка.

Втыкайте по кругу чешуйки, чтобы получилась целая шишка Фото: shefdonna.com

Шаг 12

Готовые пирожные уберите в холодильник минимум на 2-3 часа. Перед подачей к столу посыпьте "Шишки" сахарной пудрой.

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