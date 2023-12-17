Салат с курицей, морковью и сыром: просто и очень вкусно
Приготовление салата по этому рецепту не займет много времени. Продукты потребуются самые обычные. Его можно подать к любому застолью — и на обычный ужин, и на праздник.
При приготовлении салата с курицей, морковью и сыром главное – разобрать вареную курицу на максимально тонкие и мелкие волокна. И тогда такой салат с морковью сразу приобретает совсем другой вкус и текстуру. Рецептом поделилась Ирина Ковалева, сообщает издание "Лефуд".
Ингредиенты
- 1 шт. куриного филе;
- 2 шт. моркови (среднего размера);
- 100 г твердого сыра;
- 2 куриных яйца;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 1 щепотка соли;
- 1 щепотка черного молотого перца.
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. Отварите курицу до готовности около получаса. В воду добавьте душистый перец и лавровый лист. Затем остудите мясо и измельчите.
Шаг 2. Отдельно отварите яйца и натрите их на крупной терке вместе с сыром.
Шаг 3. Сырую морковь натрите на терке. Используйте сторону, как для морковки по-корейски.
Шаг 4. Перемешайте салат, посолите, поперчите и заправьте майонезом.
Если у вас достаточно времени на приготовление, майонез лучше сделайте самостоятельно. Будет вкуснее и полезнее.
Также в качестве заправки можно использовать не только майонез, но и сметану или натуральный йогурт. Их можно взять по отдельности либо смешать с майонезом в любой пропорции на свой вкус — это снизит калорийность блюда.
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