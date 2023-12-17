Салат с курицей, морковью и сыром: просто и очень вкусно

Приготовление салата по этому рецепту не займет много времени. Продукты потребуются самые обычные. Его можно подать к любому застолью — и на обычный ужин, и на праздник.

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При приготовлении салата с курицей, морковью и сыром главное – разобрать вареную курицу на максимально тонкие и мелкие волокна. И тогда такой салат с морковью сразу приобретает совсем другой вкус и текстуру. Рецептом поделилась Ирина Ковалева, сообщает издание "Лефуд".

Ингредиенты

1 шт. куриного филе;

2 шт. моркови (среднего размера);

100 г твердого сыра;

2 куриных яйца;

2 столовые ложки майонеза;

1 щепотка соли;

1 щепотка черного молотого перца.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Отварите курицу до готовности около получаса. В воду добавьте душистый перец и лавровый лист. Затем остудите мясо и измельчите.

Шаг 2. Отдельно отварите яйца и натрите их на крупной терке вместе с сыром.

Шаг 3. Сырую морковь натрите на терке. Используйте сторону, как для морковки по-корейски.

Шаг 4. Перемешайте салат, посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Если у вас достаточно времени на приготовление, майонез лучше сделайте самостоятельно. Будет вкуснее и полезнее.

Также в качестве заправки можно использовать не только майонез, но и сметану или натуральный йогурт. Их можно взять по отдельности либо смешать с майонезом в любой пропорции на свой вкус — это снизит калорийность блюда.

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