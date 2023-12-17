Салат із куркою, морквою та сиром: просто і дуже смачно

Приготування салату за цим рецептом не займе багато часу. Продукти знадобляться звичайнісінькі. Його можна подати до будь-якого застілля — і на звичайну вечерю, і на свято.

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При приготуванні салату з куркою, морквою та сиром головне — розібрати варену курку на максимально тонкі та дрібні волокна. І тоді такий салат із морквою одразу набуває зовсім іншого смаку та текстури. Рецептом поділилася Ірина Ковальова, повідомляє видання"Лефуд".

Інгредієнти

1 шт. курячого філе;

2 шт. моркви (середнього розміру);

100 г твердого сиру;

2 курячих яйця;

2 столові ложки майонезу;

1 щіпка солі;

1 щіпка чорного меленого перцю.

Покроковий рецепт приготування

Крок 1. Відваріть курку до готовності близько півгодини. У воду додайте запашний перець і лавровий лист. Потім остудіть м'ясо та подрібніть.

Крок 2. Окремо відваріть яйця і натріть їх на крупній тертці разом із сиром.

Крок 3. Сиру моркву натріть на тертці. Використовуйте сторону, як для морквини по-корейськи.

Крок 4. Перемішайте салат, посоліть, поперчіть і заправте майонезом.

Якщо у вас достатньо часу на приготування, майонез краще зробіть самостійно. Буде смачнішим і кориснішим.

Також як заправку можна використовувати не тільки майонез, а й сметану або натуральний йогурт. Їх можна взяти окремо або змішати з майонезом у будь-якій пропорції на свій смак — це знизить калорійність страви.

Раніше Фокус публікував рецепт салату з авокадо, яблуком і козячим сиром. Простий, але незвичайний салат — ідеальна страва для тих, хто шукає легкий, але поживний перекус.