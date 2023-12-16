Творожный штоллен: рождественское лакомство за час
Ароматная немецкая рождественская выпечка покорит ваше сердце. Штоллены выпекаются заранее. Творожная вариация блюда гораздо проще в приготовлении, чем классический рецепт. К тому же в нем нет никаких дрожжей.
Приготовьте к Новому году и Рождеству штоллен из творожного теста, который по вкусу ничем не уступает традиционному рецепту и готовится всего за час. Рецептом этого праздничного лакомства поделился сайт Shef Donna.
Кроме того, в рецепте творожного штоллена не используются дрожжи, и с его приготовлением справится даже тот, у кого совсем немного опыта в выпечке.
Ингредиенты
- творог – 180 г;
- яйца – 2 шт;
- масло сливочное –100 г;
- сахар – 230 г;
- мука пшеничная – 270 г;
- крупа манная – 80 г;
- лимон – 1 шт;
- орехи грецкие – 0,5 ст;
- миндаль – 0,5 ст;
- лепестки миндаля – 0,5 ст;
- изюм – 0,5 ст;
- цукаты – 0,5 ст;
- коньяк или ром – 50 г;
- разрыхлитель теста – 2 ч.л;
- сахар ванильный – 5 г;
- специи молотые – имбирь и корица – по 1 ч.л;
- гвоздика – 4 соцветия;
- соль – щепотка;
- пудра сахарная и масло сливочное для топпинга.
Приготовление
Шаг 1
Вмешайте в творог яйца, сахар, сок и цедру лимона. Добавьте размягченное сливочное масло и щепотку соли. Консистенция масла должна быть похожа на густую сметану.
Шаг 2
Смешайте все ингредиенты блендером до однородного состояния, когда кристаллы сахара растают.
Шаг 3
Добавьте сыпучие продукты – муку, манку и разрыхлитель. Насыпьте ванильный сахар, имбирь и корицу, растираем соцветия гвоздики. Тщательно замесите тесто.
Шаг 4
Добавьте предварительно замоченные в алкоголе изюм и цукаты в тесто вместе с оставшимся коньяком или ромом. Добавьте в тесто миндальные лепестки и мелко рубленые орехи.
Орехи и сухофрукты можно взять любые – чем ассортимент разнообразнее, тем штоллен будет вкуснее. Главное, чтобы их общая масса соответствовала указанной в рецепте.
Шаг 5
Вымесите хорошо тесто, оно должно получиться довольно густым. Если потребуется, добавьте немного муки, чтобы орехи и сухофрукты не оседали вниз в чрезмерно жидком тесте.
Шаг 6
Выложите тесто в форму для кекса на смазанную сливочным маслом пекарскую бумагу.
Шаг 7
Поставьте штоллен в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 50 – 55 минут. Определяйте время по готовности, которую проверьте деревянной шпажкой.
Шаг 8
Дайте готовому штоллену остыть в форме. Затем достаньте из формы и смажьте его обильно со всех сторон растопленным сливочным маслом.
Шаг 9
Посыпьте штоллен густо сахарной пудрой и заверните его в фольгу. Оставьте в таком виде на несколько дней в затемненном месте.
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